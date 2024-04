Po pisanju britanskega časnika The Sun se je za ta korak od šestih otrok, ki jih imata Angelina Jolie in Pitt, odločila samo Shiloh, drugi bratje in sestre so ostali pri mami. Med njimi so 15-letna dvojčka Vivienne in Knox ter trije posvojenci, 22-letni Maddox, 20-letni Pax in 19-letna Zahara. Shiloh je že dlje časa v tesnem stiku z očetom, Pitt pa se menda trudi obnoviti stike tudi s preostalimi tremi biološkimi otroki, medtem ko posvojeni trije otroci očitno nimajo pretirane želje po stikih z očetom. Zahara naj bi novembra lani, potem ko je postala študentka Spelman Collegea v Atalanti in bila sprejeta v sestrstvo Alpha Kappa Alpha, ob predstavitvi novih članic izjavila, da je njen priimek le Jolie, dekle pa mama tudi vse bolj vključuje v aktivizem in jo je po pisanju medijev enkrat peljala celo na srečanje v kongres.

Bitka za skrbništvo nad mladoletnimi otroki med igralcema še vedno traja, a naj bi se počasi bližala koncu, pri čemer naj bi glavna skrbnica ostala Angelina. Poleg tega sta bivša zakonca tudi v sporu glede njunega francoskega vinograda Miraval, pri čemer je Pitt trenutno dobil zeleno luč za tožbo proti Joliejevi, ker je brez soglasja prodala svojo polovico posestva.