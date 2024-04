»Roberto je od skromnih začetkov v Firencah uspel postati svetovno priznano ime, ki ga vsi ljubijo in spoštujejo,« je v objavi na Instagramu zapisala njegova modna hiša. Cavallijeva zapuščina bo živela naprej zaradi njegove ustvarjalnosti, ljubezni do narave in njegove družine, so dodali.

Moda ga je zanimala že od malih nog, prihajal je iz družine, znane po umetnosti in ustvarjalnosti. Njegov dedek Giuseppe Rossi je bil član skupine slikarjev Macchiaioli, katerih dela so razstavljena v svetovno znani mestni galeriji Uffizi, so zapisali.

S študijem tekstilnega tiska je začel na lokalnem umetniškem inštitutu, preden je izumil novo tehniko tiskanja na usnje, ki mu je prinesla naročila znamk Hermès in Pierre Cardin. Svojo prvo kolekcijo je predstavil pri 30 letih, preden je leta 1972 odprl svoj prvi butik v Saint Tropezu v Franciji.

Ena njegovih prvih strank je bila igralka Brigitte Bardot. Tudi druge zvezdnice so nosile njegova oblačila, kar mu je prineslo še večjo slavo. Oblikoval je moška in ženska oblačila, dodatke, očala, ure, nakit, parfume, spodnje perilo, čevlje in kopalke ter lansiral založbo kavbojk in otroške kolekcije.

Cavalli se je poročil s prvo spremljevalko Miss Universe, imel je vijoličast helikopter in toskanski vinograd, oboževal je ferrarije, debele cigare in ukrojene srajce, ki so bile odpete, pa je poročala italijanska tiskovna agencija Ansa.

Dodali so še, da je imela Cavallijeva kariera vzpone in padce, znašel se je namreč tudi v središču dolgotrajnega sojenja v Italiji zaradi davčne goljufije, ki se je končalo z njegovo oprostitvijo. Tudi njegovo podjetje je začelo beležiti izgubo, zaradi česar je bil leta 2015 prisiljen prodati večino delnic.