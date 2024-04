Gospodarski minister Matjaž Han je dan pred volilnim kongresom stranke privolil v kandidaturo za predsednika Socialnih demokratov. Čeprav je tako rekoč do zadnjega zatrjeval, da ga mesto na čelu stranke ne zanima, so ga prepričali številni pozivi znotraj stranke. Kot je znano, so njegovi protikandidati vodja poslancev SD Jani Prednik, ajdovski župan Tadej Beočanin in evroposlanec Milan Brglez, ki v odzivu na odločitev Hana kratko in jedrnato sporoča – »njegovo odločitev spoštujem«.

Po statutu stranke je vložitev kandidature mogoča tudi na dan kongresa s podporo tretjine navzočih delegatov, ki naj bi jih Hanova ekipa že začela zbirati. »Dvajset let sem že v politiki in v SD smo zmeraj rušili svoje predsednike. Nikoli tudi nismo bili s svojimi predsedniki zadovoljni, ne z Borutom Pahorjem, ne z Igorjem Lukšičem, ne z Dejanom Židanom in ne s Tanjo Fajon. Zato ponavljam, malce v šali – biti predsednik Socialnih demokratov je najtežja politična funkcija v Sloveniji,« je sicer na začetku leta v intervjuju za Mladinodejal Han.