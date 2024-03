Spoštovani članice in člani Socialnih demokratov,

Z mešanimi občutki vas danes nagovarjam ne kot vaša predsednica, ki se poteguje za še en mandat na čelu Socialnih demokratov, ampak kot politična sopotnica, kolegica, prijateljica, ki je imela to izjemno priložnost voditi nas skozi čase vzponov in padcev.

Ko razmišljam o naši skupni prehojeni poti, sem hvaležna za predanost, delo in pogum, ki ga je pokazal vsak od vas. Nemalokrat smo premostili težka obdobja političnih turbulenc, se zoperstavili poskusom nasprotovanja, rušenja, in vendar smo vztrajno utirali pot ljudem v prihodnost napredka in razvoja.

Moje vodilo na čelu stranke je bilo spoštovanje. Spoštovanje, zaupanje in sodelovanje so zame tiste vrednote, ki so ključne za pot do uspeha.

Zavzemala sem se za politike, ki so vdihnile življenje samemu bistvu socialne demokracije in zagotavljale prihodnost, na katero bodo naši otroci lahko ponosni. In za te se bom zavzemala naprej.

Ko se pripravljam na odstop s položaja predsednice Socialnih demokratov, to počnem s težkim srcem. A zavedam se odgovornosti, ki je s težo bremena afere »sodna palača« stranko močno prizadela. Danes sicer verjamem, da je najteže za nami. Energija, ki sem jo v zadnjih dneh začutila v vas, je namreč neizmerna, je tisti trajni vir moči naše stranke, ki vsakič znova dokaže, da je socialna demokracija še kako živa.

Dragi vsi!

Prišel je čas, da izvolimo novo vodstvo, da našo stranko povežejo sveže zamisli, in da se z drznimi koraki lotimo izzivov, ki so pred nami. Danes je prvi pomladni dan, z nekaj simbolike verjamem, da je pomlad priložnost za nov začetek. Naj bo torej prvi pomladni dan tudi moje sporočilo optimizma, da zmoremo.

Na aprilskem kongresu se ne bom potegovala za ponovno izvolitev. Zagotavljam pa vam, da moja zavezanost našim skupnim vrednotam ostaja neomajna. Še naprej bom aktivno prispevala k delu naše stranke in po najboljših močeh podpirala naslednjo generacijo voditeljev, ki bo krepila socialno demokracijo.

Vsem se vam iskreno zahvaljujem. Za prehojeno pot, za zaupanje. Vaša podpora je bila steber, na katerem je temeljilo moje vodenje stranke. Brez te ne bi imela moči, ki smo jo izkazali v skupnem delovanju.

Ko se danes oziramo v prihodnost, se držimo svojih vrednot, še naprej bodimo sprememba, ki jo želimo videti, in se vedno spomnimo, da ni ovire, ki je skupaj ne bi mogli premagati.

Hvala vam za skupno potovanje. To je bil eden največjih privilegijev v mojem življenju.

Z iskreno hvaležnostjo,

Tanja Fajon,

predsednica Socialnih demokratov

