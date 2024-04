»S facebook (op.meta) stranjo, ki je uporabnikom v Sloveniji včeraj začela prikazovati oglase za zvočnike po neobičajno nizki ceni 3 evre, smo seznanjeni. Z aktivnostmi strani, ki je upravljana iz tujine, smo že seznanili tudi družbeno omrežje meto in zadevo rešujemo. Na pojav targetiranih oglasov smo opozorili tudi naše stranke. Gre sicer za sorazmerno pogost pojav na socialnih omrežjih, s katerim se soočajo vsa večja podjetja. Zato je vedno potrebno biti pozoren, ko nekdo oglašuje izdelek po neobičajno nizki ceni, saj je velikokrat v ozadju poskus kraje podatkov, sredstev z bančnega računa in podobno.

V dotičnem primeru so glavni opozorilni znaki cena, to je v tem primeru samo 3 evre za zvočnik, pristajalna stran z neprepoznavnim imenom in nenavadna dejavnost v sami objavi. Čeprav je objava namenjena slovenskim potrošnikom, so pod njo komentarji takoimenovanih botov, kjer domnevni ženski profil piše v moškem spolu, komentarji v »polomljeni« slovenščini, izdajalec pa so tudi sama imena komentarjev, ki več kot očitno ne izvirajo iz Slovenije. Pod plačnikom oglasov je račun »MEDI MAX Berlin«, praktično vsi sledilci pa so umetno ustvarjeni, t.i. boti, « so pojasnii iz družbe Big Bang.

Podobno izkušnjo so imeli nedavno tudi na spletni strani Mimovrste.