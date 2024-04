V zadnjih tednih je sentiment sicer nekoliko pokvarila višja cena nafte – ta raste zaradi negotovosti tako v Ukrajini kot tudi na Bližnjem vzhodu ter delno tudi zaradi pričakovanj po nekoliko boljši sliki na Kitajskem. Cena ameriške nafte se trenutno giblje okoli 85 dolarjev za sodček. V ZDA se višja cena nafte takoj prelije v višje cene na bencinski črpalki, prav tako so potrošniki zelo občutljivi za ceno bencina. To se je poznalo tudi v zadnji inflacijski številki. Letna inflacija v ZDA, ki je bila objavljena v sredo, znaša 3,5 odstotka, na mesečni ravni pa 0,4 odstotka. Številki sta bili 0,1 odstotne točke višji, kot so pričakovali analitiki. Še naprej razmeroma visoke številke pomenijo, da je inflacija precej bolj trdovratna, kot so trgi pričakovali na začetku leta. To pa pomeni, da obrestne mere ostajajo visoke, število spustov pa se znižuje. Na začetku leta so ekonomisti v ZDA pričakovali sedem znižanj obrestne mere, po zadnji inflacijski številki pa pričakujejo samo še enkratno znižanje obrestne mere. Če pa bo cena nafte še naprej rasla, znižanja mogoče letos sploh ne bo. Cena denarja ima zelo velik vpliv na nepremičninski sektor, zadolžena podjetja ter cene delnic, ki imajo visoke valuacije. Za podjetja, ki imajo presežna denarna sredstva, pa dobra makroekonomska slika in nekoliko višja inflacija pomeni višje prihodke, če jim stroški rastejo nekoliko počasneje, pa tudi višjo maržo. To pa so vsa podjetja, ki jim je uspelo z avtomatizacijo, digitalizacijo in sedaj vpeljujejo še rešitve umetne inteligence. Vsa ta podjetja bodo tudi v bolj zahtevnih časih pridobivala tržni delež.

Trg je sicer do določene mere drag in kakšna korekcija bi bila dobrodošla, vendar trenutno vse nakazuje na to, da bi bila ta dobra nakupna priložnost.