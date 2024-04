Hrvaška bo v tej poletni sezoni ponujala 517 letalskih povezav v domačem in mednarodnem letalskem prometu, so danes sporočili iz Hrvaške turistične skupnosti. V poletni sezoni bodo hrvaška letališča neposredno povezana z 41 državami oziroma 133 tujimi mesti, tremi več kot lani poleti. Poleg evropskih mest bodo ponujala lete v Kanado, Katar, ZDA in Združene arabske emirate.

Zagrebško letališče bo od sredine maja pa to konca oktobra ponujalo tudi neposredne lete v Seul, s katerim je bila Hrvaška povezana že v preteklosti, dubrovniško pa od sredine junija do konca avgusta v Riad. Novih povezav je približno 80. Skupno bo med poletno sezono med Hrvaško in tujino letelo okoli 70 različnih letalskih prevoznikov.

Letošnja poletna sezona, ki bo trajala od 31. marca do 26. oktobra bo ponudila pestrejši nabor letov, tako po številu destinacij kot pogostosti letov tudi iz ljubljanskega letališča. Lete bo opravljalo 22 rednih prevoznikov, ki bo v vrhuncu sezone ponujalo več kot 150 letov tedensko na 25 destinacij.