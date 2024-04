Ramazanski bajram je eden od dveh najpomembnejših muslimanskih praznikov. Prinaša sporočilo upanja, obnove in novega začetka ter simbolizira zaključek obdobja intenzivne duhovnosti in samoizpraševanja. »Bajram je čas veselja in hvaležnosti, muslimani po vsem svetu bajram praznujejo z bajramsko molitvijo in druženjem,« so izpostavili pri slovenski v Islamski skupnosti v Sloveniji.

Dodali so, da je praznik priložnost, da se verniki zahvalijo za moč in potrpežljivost, ki sta jima bila dana med ramazanom in praznujejo skupaj z družino, prijatelji ter širšo skupnostjo. Bajram je prav tako priložnost za obnovitev in krepitev družinskih vezi, sosedje in prijatelji praznujejo skupaj, se obiskujejo, si izmenjujejo darila ter izkazujejo medsebojno pozornost in spoštovanje.

Danes popoldne bo na ploščadi Muslimanskega kulturnega centra v Ljubljani že tretje leto zapored potekal družabni dogodek Bajram s sosedi. V mešihatu Islamske skupnosti v Sloveniji poudarjajo, da ta dogodek postaja več kot le praznovanje, postaja manifestacija skupne zavezanosti k povezovanju, spoznavanju in krepitvi medsosedskih odnosov.

Mufti Porić je na bajramski slovesnosti dejal, da Islamska skupnost v Sloveniji deluje že več kot eno stoletje, z izgradnjo ljubljanske džamije pa so bili vpisani tudi na njen religijski zemljevid. »Naš namen je, da z različnimi programi, ki jih organiziramo znotraj Islamske skupnosti, gradimo mostove prijateljstva, razumevanja in sodelovanja,« je poudaril. Za bajram se na tleh bivše Jugoslavije sicer čestita z besedami: »Bajram šerif mubarek olsun«, kar pomeni: »Srečen in blagoslovljen bajram«.

Mufti Porić se je na bajramski slovesnosti zavzel za mir in spoštovanje dostojanstva vseh

»Vsi imamo pravico do dostojnega življenja, svobode, miru, domovine, doma in družine. Ponosni smo, da je Slovenija na pravi strani zgodovine in si prizadeva pomagati tistim, ki so potrebni pomoči«, je na bajramski slovesnosti, ki se je začela ob 6. uri zjutraj, poudaril mufti Porić.

»Zagovarjamo mir in sočustvujemo z vsemi, ki so pregnani iz svojih domov, ne glede na to, o katerem delu sveta govorimo,« je poudaril. Dodal je, da pozivajo k prekinitvi ognja v Palestini oz. Gazi in Ukrajini, k reševanje konfliktov s pogovori in medsebojnim spoštovanjem. Večina vojn se ne konča na bojnem polju, temveč s pogovorom in dogovorom, je izpostavil.

Kot je dejal, je težko razumeti dogajanja v svetu, vojno opustošenje v Palestini in Ukrajini ter nekaterih drugih delih sveta. »Sprašujemo se, zakaj? Ali je vse skupaj vredno? Zakaj so toliko ljudem, posebej otrokom, odvzeli življenje?« je dejal in dodal, da s tem misli na vsa življenja - ukrajinska, ruska, judovska in palestinska. »Zakaj so nekateri otroci prikrajšani za dostojno in lepo otroštvo? Sprašujemo se, zakaj v svetu obstajajo dvojna merila? Zakaj so poteptane vrednote, na katerih je bila zgrajena Evropa in drugi deli sodobnega sveta? Zakaj je svet tako okruten in nepravičen? Na ta vprašanja, žal, ne dobimo odgovorov,« je dejal mufti.

V nagovoru vernikom je ob tem poudaril, da je treba življenje krepiti s pozitivnimi vrednotami, ki so v današnjem času na udaru. »Skrbeti moramo za svoje zdravje in se izogibati negativnostim, ki ogrožajo naša življenja. Krepiti moramo sožitje in medsebojno razumevanje ter se povzdigniti nad mračne sile, ki nas obdajajo in potiskajo v medsebojne konflikte in spopade. Mi se moramo opredeliti za tisto, kar je dobro in plemenito. Ne smemo opustiti vrednot, ki plemenitijo človeško življenje na tem svetu,« je pozval.