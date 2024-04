Potem ko so v lanski sezoni za las ostali brez napredovanja, saj so v finalu 2. lige ABA v sami končnici tekme klonili proti Krki, nato pa v dodatnih kvalifikacijah potegnili krajšo še proti Borcu iz Čačka, so pri domžalskem Heliosu obrnili nov list. Po petih letih so se razšli s trenerjem Dejanom Jakaro, namesto njega pripeljali Damjana Novakovića, v novo sezono drugoligaškega jadranskega tekmovanja pa krenili z nekoliko zmanjšanimi cilji. A osnovnega so z uvrstitvijo v končnico izpolnili. V četrtfinale so se sicer prebili skozi šivankino uho, zdaj pa jih čakata obračuna z najboljšo ekipo po rednem delu Spartakom. Prva bo danes ob 18. uri v Domžalah, povratna pa čez teden dni ob 20. uri v Subotici. Med jadransko elito bo napredoval prvak 2. lige ABA.

Moštvo iz Subotice v četrtfinale vstopa v vlogi favorita, ima tudi precej višji proračun, a v Domžalah vnaprej ne izobešajo bele zastave. Edini letošnji obračun je dobil Spartak, ko je 10. oktobra lani slavil zmago z 80:73, a je od takrat moštvo trenerja Vladimirja Jovanovića, ki je do zdaj v karieri med drugimi klubi deloval pri Budućnosti, Megi, Lokomotivu Kubanu in Shenzenu, močno spremenjeno. V njem najdemo tudi nekdaj odličnega organizatorja igre Nemanjo Gordića in starega znanca slovenskih parketov Aleksandra Lazića. »Prihaja končnica, z njo pa sistem, ki ga nismo najbolj vajeni. V vsaki fazi bosta po dve tekmi, o napredovanju lahko odloča tudi razlika v koših, prva tekma pa se igra pri moštvu, ki je bilo slabše po rednem delu. Helios ima mešanico izkušenih tujih in domačih igralcev, ob tem pa mlade slovenske košarkarje, ki kažejo napredek. Pričakujem, da bomo unovčili naše izkušnje in predvsem, da se jim bomo fizično postavili po robu, saj bo to ključ do napredovanja,« pravi Vladimir Jovanović.

Sezono Heliosa je močno zaznamovala nova težka poškodba kolena Nejca Barića, saj je bil nosilec na mestu organizatorja igre. Kljub temu so kapetan Blaž Mahkovic in soigralci prepričani, da se lahko enakovredno po robu postavijo favoriziranemu nasprotniku. »Izjemno veseli smo uvrstitve v končnico, saj so nas na letošnjih turnirjih resnično pestile težave s poškodbami in boleznimi. Obračuna s Spartakom bosta nagrada predvsem za izjemno borbo na naši odločilni tekmi s Podgorico, ki mora biti tudi recept za serijo četrtfinala. V kolikor bomo nastopili s takšno energijo, si lahko obetamo tudi zmago, ki pa bi bila zagotovo presenečenje, saj nam bo nasproti stala res odlična ekipa s številnimi izjemnimi posamezniki,« pravi trener Heliosa Damjan Novaković.

2. liga ABA, četrtfinalni pari: Spartak Subotica – Helios, Vojvodina – Sutjeska, Zlatibor – Podgorica, Široki Brijeg – MZT Skopje.