Na slavnostni otvoritvi v osrednji hali, v kateri se predstavlja Slovenija, je zbrane nagovoril sekretar z ministrstva za kulturo Marko Rusjan, med drugim je izpostavil, da knjige osmišljajo življenja mnogih mlajših generacij. Da je »sejem v Bologni vedno mesto presenečenj«, pa je dejala direktorica Javne agencije za knjigo Katja Stergar, ki upa, da bo velika slovenska ilustratorska razstava z naslovom In kaj sledi potem? v očeh obiskovalcev prijetno presenečenje, ko si jo bodo ogledali v tamkajšnjem paviljonu. Prve številke letošnje obiskanosti bodo znane pozno v četrtek, so sporočili iz ekipe bolonjskega sejma. Dodali so, da je začetek precej obetaven, hkrati se veselijo, da bo dogajanju prisostvoval tudi predsednik republike Sergio Mattarella.

Presenečenje se razgrinja

Trenutno je v Bologni pestro. »Vzdušje na sejmu je fantastično. Ljudje so neizmerno navdušeni nad slovensko postavitvijo, ki s svojo centralno kompozicijo in čudovitim baldahinom spominja na renesančne knjižnice. Mnogo založnikov prihaja z velikim zanimanjem. Seveda pa sta tudi izbor in raznolikost našega slovenskega ilustratorskega sveta tista, ki pritegneta svetovno publiko,« je povedala ilustratorka Maja Poljanc iz Centra ilustracije. Presenetljivo ali ne, sogovornica je na vprašanje, kaj ji je v Bologni najbolj všeč, odgovorila: »Zagotovo me je najbolj pritegnila slovenska razstava, kar je malce hecno, glede na to, da sem slovenska ilustratorka, vendar je res, saj sta izbor in kompozicija fantastična.«

Na slovenski stojnici bo svojo bero izbranih knjig predstavila večina slovenskih založb, ki se ukvarjajo z otroško in mladinsko literaturo. Založbi Mladinska knjiga in Morfem bosta imeli samostojni stojnici, zaradi povečanega interesa slovenskih založnikov pa so nacionalno stojnico povečali in prostor omogočili še založbam KUD Sodobnost International, Muck Blažina, Pivec, Zala, Malinc, Sanje in Miš. Slednja se lahko pohvali z veselo novico, iz sekretariata Bologna Ragazzi Award so jim v začetku meseca sporočili, da je komisija knjigo Marte Bartolj z naslovom A smo že tam? uvrstila med 100 izjemnih slikanic The BRAW Amazing Bookshelf na letošnjem sejmu otroških knjig. Posebna postavitev, ki bo od 8. aprila na ogled tudi na spletu, je namreč še ena stalnica poleg velike ilustratorske razstave na sejmu.

Tudi sicer se Slovenija ponaša z žanrsko in stilsko raznolikimi stvaritvami na področju knjižnih del za najmlajše. Veliko slovenskih ilustratorjev je na mednarodni sceni že uveljavljenih, tudi zato, ker njihovo izvirnost in ustvarjalnost prepoznavajo različne strokovne žirije. Italijanski sejem otroške literature je hkrati za založbe izvrstna priložnost promocije, mreženja in prodiranja na tuje trge.

Razstave tudi na spletu Iz domačega udobja lahko tisti, ki se (še) niso odpravili v Bologno, veliko zanimivih ilustracij, vzhajajočih zvezd in novih trendov raziščejo tudi v virtualni galeriji na uradni spletni strani. Trenutno so na ogled med drugim vrhunci sodobne kitajske ilustracije, dela lanske zmagovalke in prejemnice mednarodne nagrade za ilustracijo v Bologni Andree Antinori pa lanski nagrajenci in izpostavljeni ustvarjalci v okviru prestižne nagrade Bologna Ragazzi Awards, kot tudi letošnji publikacijski dragulji. Zanimive so tudi objave naslovnic znamenitega Tolstojevega romana Vojna in mir, ki so izšle po letu 2000.

