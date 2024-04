Idilično zeleno vasico Podgora, obdano z gričevnatimi cvetočimi travniki in gozdovi, je včeraj popoldne preplavila nepopisna žalost. Domačini niso mogli verjeti svojim očem, ko so v vas nenadoma pridrveli policisti, vodniki službenih psov in reševalne enote, teren je dlje časa skrivnostno preletaval helikopter. Gorenjski policisti so namreč okoli pol četrte ure popoldan prejeli prijavo o streljanju v tamkajšnjem gozdu na vrhu hriba, kjer so našli truplo moškega.

Po besedah pretresenih domačinov naj bi bil ustreljen njihov 65-letni sovaščan, upokojeni ključavničar, ki je nekdaj delal v rudniku Žirovski vrh. Včeraj naj bi se v gozd odpravil z namenom posekati nekaj smrek, ko naj bi ga tam ustrelil 55-letni sosed. Mož, oče treh hčera in zaposlen v škofjeloškem podjetju naj bi bil z žrtvijo v dolgoletnem sporu zaradi zemljišča in motenja posesti ter se včeraj zjutraj ni odpravil v službo v Škofjo Loko.

Že dlje časa ostre besede in grožnje

»Ustreljeni je bil dober človek. Njegov krvnik, s katerim je imela velike težave tudi večina drugih sosedov, naj bi mu že dlje časa grozil s smrtjo. Zaradi posesti zemljišč oziroma njihovih meja naj bi bila hudo sprta že dolga leta,« je zaupala bližnja soseda domnevnega strelca. Povedala je, da se je omenjeni sosed neprestano jezil tudi na ostale ljudi, ki so zašli na njegovo parcelo ali so se zapeljali po poti, za katero je sam trdil, da je njegova.

Nekateri prebivalci Podgore naj bi zaradi njegovih ostrih besed in groženj celo prodali svoja zemljišča in se preselili drugam, je še dejala pretresena sogovornica srednjih let. Dodala je, da sama z možem z domnevnim storilcem kaznivega dejanja nista imela težav, sta bila pa v odnosu z njim vselej zelo pazljiva: »Njegove grožnje so sedaj izvršene. Kdo ve, kaj nas čaka v prihodnje? Morda bova tudi midva prišla kdaj na vrsto...«

»Policisti, ki hodijo mimo naše hiše, nam ničesar ne povedo, tudi družina pokojnika naj bi imela skope informacije o dogodku. Medtem ko z možem včeraj nisva slišala strelov, saj sva bila v hiši, nekateri sovaščani trdijo, da so jih slišali, in domnevajo, da je storilec po dejanju sam poklical policijo,« je še zaupala gospa.

Nekdaj dobri prijatelji

Potrta hčera domnevnega strelca nam je zaupala, da so bili v krogu družine s pokojnim sosedom pred leti v dobrih medsosedskih odnosih in so se s sestrami rade družile s tremi sinovi ustreljenega. Zakaj so se kasneje začele razprtije in so se odnosi njihovih staršev skrhali, ni vedela povedati: »V to se nisem nikoli vmešavala, spomnim pa se, da so sosedovi starši svojim sinovom prepovedali, da se še naprej družijo z nami. Celo iskat so jih prišli k nam in jih nagnali domov.«

Družini se v zadnjem obdobju nista več pogovarjali med seboj. »Tudi mi smo se bolj držali zase, a smo ostalim sosedom pomagali kadarkoli so potrebovali pomoč,« je dejala sogovornica. Dodala je še, da je dogodek močno pretresel obe družini: »Zelo je stresno in težko za vse. Sploh ne vem, če sem že dojela vse skupaj...«

Žena 55-letnega storilca, ki je zaposlena v proizvodnem obratu v bližini doma, je morala biti danes dopoldne kljub tragičnemu dogodku v službi, medtem ko družinski člani pokojnega 65-letnika, vdova in trije sinovi, niso želeli dajati izjav. Šokirani in užaloščeni so na okenski polici hiše prižgali svečo in zaupali le, da nimajo besed.

Na delu na terenu je še vedno skupina policistov in kriminalistov, zaradi interesa preiskave pa možje v modrem informacij niso smeli posredovati.

Video: policisti na terenu