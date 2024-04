Ljudem, ki so bile z dečkom v neposrednem tesnem stiku zadnjih sedem dni, v zaščitne namene predpisujejo antibiotik. »Osebe, ki niso opredeljene kot tesni kontakti, ne potrebujejo zaščite z zdravili, saj je tveganje za okužbo zanemarljivo majhno,« so dodali.

Kot pojasnjujejo, so meningokoki bakterije, ki pri ljudeh povzročajo različna vnetja. Nevarna sta predvsem vnetje možganskih ovojnic in sepsa, ki ima lahko izredno hiter potek in se lahko kljub zdravljenju konča s smrtjo bolnika. »Bolezen se prenaša z neposrednim tesnim stikom z bolnikom in preko kapljic, ki vsebujejo izločke iz nosu in žrela okuženih oseb. Nekateri ljudje imajo bakterije v nosu ali žrelu in sami nimajo nobenih težav, kljub temu pa lahko bakterije prenesejo na druge osebe,« so na NIJZ zapisali ob lanski smrti bolnika zaradi meningokokne sepse. Pri osebah, ki so bile v tesnem stiku z bolnikom z invazivno meningokokno boleznijo, okužbo preprečujejo s preventivnim jemanjem zdravil. Po omenjeni smrti bolnika konec lanskega leta so zaščito prejeli njegovi ožji družinski člani, sodelavci, ki so bili z njim v tesnem stiku in nekateri zdravstveni delavci.

Za okužbo so v tem primeru najbolj dovzetni majhni otroci in mladostniki, posebej so dovzetne tudi osebe z okrnjeno imunostjo. Obolenje zahteva hitro prepoznavo in ustrezno antibiotično zdravljenje, so še pojasnili na NIJZ. Proti bolezni, ki jo povzročajo nekatere skupine meningokoka, se je mogoče zaščititi s cepljenjem. Za večino prebivalcev z izjemo nekaterih posebej ogroženih bolnikov je v Sloveniji to cepljenje zaenkrat samoplačniško.

Lani je bilo v Sloveniji do 18. decembra potrjenih šest invazivnih meningokoknih okužb, leto poprej sedem. Smrti zaradi teh okužb so zlasti v zadnjih letih redke. Med letom 2018, ko sta umrla dva bolnika, in lanskim letom, ko je umrl eden, niso bile meningokokne okužbe usodne za nobenega od obolelih.