Milijoni prebivalcev Mehike, ZDA in Kanade bodo danes nestrpno gledali proti soncu in čakali, da se sredi dneva stemni. V delih omenjenih držav je namreč na sporedu popolni sončni mrk – pojav, ko luna nad omejenim območjem Zemlje v celoti prekrije sonce.

Mrk bo po zagotovilih Nase trajal 4 minute in 28 sekund, pričel pa naj bi se okoli 11. ure po lokalnem času (okoli 20. ure po našem) na zahodni obali Mehike, od koder bo nadaljeval v loku proti severovzhodu Severne Amerike. Približno šest ur dolga pot mrka se bo vlekla prek osrednjega dela Mehike nad ameriška mesta Dallas, Indianapolis, Cleveland, do kanadskega Montreala. Zadnji ga bodo videli prebivalci novofundlandskega mesta Bonavista in okoliških krajev.

Ker sončni mrki s spektakularnostjo privlačijo veliko pozornosti, se je zlasti v ZDA okoli dogodka razvila prava evforija, z njo pa so se ponudile tudi številne poslovne priložnosti. Priprave na mrk so se pričele že pred leti, nastanitve znotraj pasu, kjer bo viden popolni mrk, pa so po poročanju tujih medijev skoraj v celoti zasedene. Priljubljena platforma za kratkoročni najem nastanitev Airbnb je na območju popolnega mrka že februarja zaznala 1000-odstotno rast povpraševanja po nastanitvah.

Lokalni prebivalci in obiskovalci bodo prihod mrka lahko spremljali na organiziranih dogodki. Na vlak so skočile tudi letalske družbe, ki so pričele posebej oglaševati polete, ki bodo potekali v času popolnega mrka. Korak več je storila letalska družba Delta, ki je pripravila celo dva posebna poleta vzdolž območja popolnega mrka. Prvo letalo je bilo razprodano v 24 urah.

Vremenoslovci so številne navdušence sicer razočarali z napovedjo, da bo velik del območja popolnega mrka v kritičnih trenutkih prekrivala oblačnost. Za radovedneže, ki si mrka ne bodo uspeli ogledati v živo, pa so posebne prenose v živo organizirali na Nasinem youtube kanalu in na številnih ameriških televizijah oziroma pretočnih platformah. Teksaško podjetje za poslovne analize Perryman Group je sicer ocenilo, da bi lahko neposredni in posredni učinki sončnega mrka za ameriško gospodarstvo pomenili okoli šest milijard dolarjev prilivov.

Evforija v ZDA je povezana tudi z dejstvom, da so zadnji popolni sončni mrk tam videli leta 2017, na naslednjega pa bodo morali čakati do leta 2044. Zadnji popolni sončni mrk smo v Sloveniji doživeli 11. avgusta 1999. Naslednji nas čaka šele 2081. Bo pa 12. oktobra 2026 možno popolni sončni mrk videti na Islandiji in na severu Španije. V povprečju se sicer zgodita dva sončna mrka na leto, v istem kraju pa se ga da v povprečju videti vsakih 450 let.