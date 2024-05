Včeraj proti večeru je več policijskih patrulj odbrzelo do večstanovanjske hiše na Ptuju, kjer je moški grozil z uporabo plinske jeklenke. Na kraj so prišli tudi kriminalisti, obvestili so še policijskega pogajalca. Tam stanujoče so zaradi varnosti evakuirali.

Tri ure pozneje sta mariborska kriminalista moškega uspela pregovoriti, da je odprl vrata v stanovanje, kjer sta ga uspela obvladati. S tem sta preprečila nadaljnje ogrožanje življenj ljudi in morebitne povzročitve škode. Moškega so takoj po prijetju predali zdravniški ekipi.

Policisti in kriminalisti so potem opravili ogled kraja dogodka, danes pa nadalje zbirajo obvestila zaradi suma povzročitve splošne nevarnosti.

Za to kaznivo dejanje je zagrožena kazen od enega do osem let zapora. Zoper njega bodo na tožilstvo podali kazensko ovadbo.

