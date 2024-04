V petek okoli pol pete ure popoldan so novomeški policisti na cesti iz smeri Mirne Peči proti naselju Brezje opazili voznika avta BMW, ki je vozil nezanesljivo in ogrožal druge udeležence v prometu. 49-letnik se na svetlobne in zvočne signale policije ni oziral, še bolj je pospešil, vozil tudi po levi strani ceste in nevarno prehiteval. »Potem je zapeljal v naselje Brezje, kjer je trčil v službeno vozilo policije in skušal peš pobegniti,« so lov na predrznega voznika opisali na novomeški policijski upravi. Prijeli so ga, zoper njega uporabili prisilna sredstva in ga obvladali.

Zasegli avto, izdali visoko kazen

Policisti so med postopkom ugotovili, da 49-letni moški sploh nima vozniškega dovoljenja, vozil pa je pod vplivom alkohola – namerili so mu 1,5 promila. Poleg tega avto ni bil registriran, prav tako tehnično neizpraven, na katerem so bile nameščene preizkusne registrske tablice. Zasegli so mu ga.

Zaradi številnih kršitev so mu policisti izdali globo v višini 3694 evrov, izrekli pa mu tudi 30 kazenskih točk.