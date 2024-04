V ponedeljek bo pretežno jasno. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, najvišje dnevne od 24 do 29, ob morju okoli 21 stopinj Celzija.

Obeti: V torek bo sončno z nekaj koprenaste oblačnosti. Pihal bo jugozahodnik. Še bo zelo toplo. V sredo bo na Primorskem sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno, nastalo bo nekaj ploh. Ponekod bo zapihal severovzhodni veter.

Vremenska slika: Nad osrednjim Sredozemljem ter delom srednje in vzhodne Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Z zahodnimi vetrovi v višinah k nam doteka suh in zelo topel zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Danes in jutri bo pretežno jasno in čez dan zelo toplo. Jutri bo ponekod pihal južni do jugozahodni veter.

Biovreme: Danes in v ponedeljek bo vpliv vremena na počutje povečini ugoden. Sredi dneva in popoldne bo predvsem na vzhodu države zmeren toplotni stres.