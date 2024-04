Ali ima Iran pravico do samoobrambe?

Dva dni po tem, ko je Hamas oktobra izvedel spektakularno akcijo preboja izraelskega obzidja okoli Gaze in vdora na jug Izraela, se je v Ljubljani sestal parlamentarni odbor za zunanjo politiko. Časopisna poročila so govorila, da so se poenotili v stališču, da ima Izrael pravico do samoobrambe. Poleg tega so sprejeli še nekaj protokolarnih okraskov o izpustitvi talcev in pozvali k mirovnim pogovorom. Preden se je kdor koli spomnil reči, da pri povračilnih ukrepih morda ne bo šlo za samoobrambo, so evropske države enoglasno poslale enako sporočilo. Ključna je bila zatrditev, da ima Izrael pravico do samoobrambe. To je odprlo politična vrata za popolno uničenje dvomilijonskega urbanega okolja, v katerem je nekoč stala Gaza. Za zdaj 33.000 mrtvih.