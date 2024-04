Upravno sodišče je v obrazložitvi poudarilo, da v upravnem sporu ni mogoče izpodbijati vsakega upravnega akta, ampak le tistega, ki po materialnem kriteriju vsebuje vsebinsko odločitev o materialnopravno določeni pravici, obveznosti ali pravni koristi tožeče stranke. »Izpodbijani akt vsebinsko predstavlja zgolj procesno (postopkovno) odločitev in ne gre za dokončen upravni akt, s katerim se posega v tožnikov pravni položaj oz. s katerim se odloča o pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika ter tudi ne predstavlja dokončne odločitve v upravnem postopku in posledično ni akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Tako izpodbijani sklep o zavrnitvi tožnikove zahteve za izločitev namestnika predsednika KPK ne uživa samostojnega pravnega varstva, saj ni upravni akt, ki se lahko izpodbija v upravnem sporu. Zato je sodišče tožbo zavrglo kot nedovoljeno, ker v konkretni zadevi niso bile izpolnjene vse procesne predpostavke za vsebinsko obravnavo tožbe. Odločitev sodišča še ni pravnomočna, zoper sklep je tako dovoljena še pritožba na vrhovno sodišče. KPK je namreč zoper premierja Goloba novembra lani uvedla preiskavo zaradi zaznanih sumov kršitve integritete v povezavi s prijavo o domnevnem nedovoljenem izvajanju pritiskov na nekdanjo notranjo ministrico Tatjano Bobnar in druge zaposlene na ministrstvu.

Odvetnik predsednika vlade pa je zaradi domnevno spornega zapisa namestnika predsednika KPK Savskega zahteval njegovo izločitev iz odločanja v tej zadevi. Savski je namreč na družbenih omrežjih komentiral postopek imenovanja generalnega direktorja policije Senada Jušića. A je KPK zahtevo za izločitev zavrnila, Golobov zagovornik pa se je s tožbo na to odločitev obrnil na upravno sodišče. To pa je v četrtek tožbo zavrglo.

KPK je sicer januarja postopek preiskave domnevnih pritiskov Goloba na zaposlene na ministrstvu za notranje zadeve začasno prekinila. Specializirano državno tožilstvo je namreč po navedbah KPK ocenilo, da bi razkritje dela dokumentacije iz spisa, za katero je Golob zaprosil, škodovalo interesom predkazenskega postopka. Že prej pa se je kot nekdanji sodelavec Tatjane Bobnar iz postopka izločil predsednik KPK Robert Šumi.