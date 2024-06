Zunanje oglaševanje: Slovenija, moja dežela velikih plakatov in vizualnih smeti

Skupnega števila vseh zunanjih oglaševalskih panojev v Sloveniji ne pozna nihče. Ocenjuje se, da bi jih lahko bilo tudi več kot 20.000. Področje je razpršeno med številne zakone in občinske odloke, nadzor nad nedovoljenim početjem pa izvaja več inšpekcij. Razmere gredo na roke ponudnikom reklamnega prostora in oglaševalcem. Nekaj upanja, da se bo stanje uredilo, je prinesla prepoved oglaševanja na kmetijskih in drugih površinah zunaj naselij, vendar pa zakon prepoveduje samo postavljanje novih panojev in ne velja za nazaj.