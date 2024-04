Jutri na festivalu Gibanja Svoboda v Zbiljah kljub drugačnim napovedim javnosti še ne bo predstavljena celotna kandidatna lista stranke za junijske evropske volitve. Apetiti največje koalicijske stranke so veliki, saj naj bi po tihem upali celo na tri osvojene mandate, za kar pa rabijo listo z močnimi imeni. Ni skrivnost, da imajo ob tem nemalo težav. Predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič je že večkrat zavrnila stranko, novačili so tudi Marto Kos, s katero so se med predsedniško kampanjo razšli v ne najboljših odnosih. V zameno za kandidaturo ji je bilo neuradno ponujeno tudi komisarsko mesto. Evropsko sestavljanko Svobode je dodatno otežilo, ko je pred dnevi od vnovične kandidature za evropskega poslanca odstopil Klemen Grošelj. Zaenkrat je tako znanih šest imen, tri še iščejo.

Svet stranke je sicer prejšnji teden razpravljal tudi o vrstnem redu kandidatov od drugega do osmega mesta, vprašanje prvega in zadnjega mesta pa je še odprto. Potekajo intenzivna pogajanja, pri čemer naj bi bil položaj na listi odvisen predvsem od izmerjenih preferenc kandidatov v javnosti. O tem smo se pogovarjali tudi z evropsko poslanko Ireno Jovevo, članico liberalne politične skupine Renew Europe. Ali ob odstopu Grošlja, s katerim sta bila za aktualen mandat izvoljena še pod zastavo LMŠ, ostaja na listi? »Sem na listi in ostajam na njej, neodvisno od tega, na katero mesto bom na koncu umeščena,« je jasna Joveva. Računam na preferenčne glasove, dodaja. Logično, saj je na prejšnjih volitvah v evropski parlament po teh glasovih – prejela jih je 42.190 – zaostala zgolj za Tanjo Fajon (54.651). Neuradno naj bi bila sicer Joveva uvrščena v zgornjo polovico liste Svobode. Kam točno, ni želela povedati. Na vprašanje, ali je možno, da bi bila prav ona nosilka, pa odgovarja »vse je možno«.

Grošljeve odločitve, ki jo je včeraj podpredsednik vlade in njen strankarski kolega Matej Arčon ocenil za prenagljeno, ne komentira. »Spoštujem njega in najino skupno delo v aktualnem mandatu, odločitev o odstopu pa je zgolj in le njegova.« Ne glede na zaplete pri sestavljanju liste, ki prihajajo v javnost, je prepričana, da bo njeni stranki uspelo sestaviti najboljšo ekipo. Prihajajoče volitve zaradi vala desnega populizma, ki v senci svetovnih konfliktov in migracij gradi na strašenju ljudi, označuje za izredno pomembne. Zdi se ji pomembno, da prevladajo proevropske in progesivne politične opcije. Pogosto prepričanje v javnosti, da slovenski člani evropskega parlamenta nimajo vpliva na njegovo delovanje, zavrača kot preposplošeno, saj da je ključen angažma posameznika. Ob tem recimo izpostavi, da je kot parlamentarna pogajalka soustvarjala evropski akt o svobodi medijev, ki med drugim vključuje varovala pred političnim vmešavanjem v novinarsko delo. Med akutnimi temami poudari migracije, zeleni prehod, kmetijsko politiko in aktualne vojne konflikte. Skupaj z ostalimi že znanimi kandidati Gibanja Svoboda za naslednje evropske volitve se bo Joveva predstavila jutri v Zbiljah.