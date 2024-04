Vseslovenska prostovoljska akcija Dan za spremembe je nastala z namenom spodbujanja ljudi, da aktivno pristopijo k odzivanju na potrebe njihove skupnosti. Tako Slovenska filantropija že vse od leta 2010 v začetku pomladi vabi ljudi, da stopijo iz ustaljenih tirnic, zavihajo rokave in za en dan postanejo prostovoljci. »Dan za spremembe je priložnost, da se lahko vsak preizkusi kot prostovoljec ali prostovoljka. Živimo v času individualizma in različnih kriz, kot so bile denimo lanske poplave. Živimo tudi v času velikih družbenih sprememb, ko številni sistemi, ki so v preteklosti skrbeli za družbeno blaginjo, odpovedujejo. Prostovoljstvo je v teh razmerah še toliko bolj pomembno, saj pomaga graditi bolj povezane, solidarne in odporne skupnosti, ki so pripravljene na izzive sodobnega časa,« je povedal Franci Zlatar, direktor Slovenske filantropije.

Akcije organizirane po vsej državi

Letos se bodo po vsej Sloveniji organizirale akcije pod geslom »Najbolj zlata je prostovoljska lopata«. S sloganom želijo poudariti moč solidarnosti in pomen prostovoljstva pri grajenju bolj odpornih skupnosti. Seznam akcij, ki bodo po Sloveniji potekale to soboto, 6. aprila, je mogoče najti na spletni strani Slovenske filantropije. Med številnimi posamezniki in društvi bodo to soboto tudi Mladi zmaji iz Zaloga svoje aktivnosti posvetili predstavitvi prostovoljskega dela v njihovi organizaciji in aktivirali mlade, da se preizkusijo v prostovoljnem delu in dobrodelnosti. Na dan dogodka bodo poleg zbiranja hrane za hišne ljubljenčke (društvo Lajka) zbirali tudi knjige za knjigobežnice v govorilnicah. Dijaški dom Tabor se bo posvetil medgeneracijskemu in medsosedskemu povezovanju. Organizirali bodo druženje v obliki družabnih iger s starostniki iz doma upokojencev in predšolskimi otroki iz njihove soseske. Na Koseškem bajerju se bodo seniorji in učenci 1. razreda Osnovne šole Valentina Vodnika skupaj odpravili na že tradicionalen pohod. Med 9. in 13. uro bodo z gibanjem, telovadbo in dihanjem na svežem zraku poskrbeli za dobro počutje vseh sodelujočih ter spodbudili tudi ostale člane skupnosti k skrbi za lastno zdravje in družabno življenje. Na ploščadi za Knjižnico Jožeta Mazovca v Mostah bodo ob 10. uri za naslednje tri ure in pol ustvarili prostor za druženje z različnimi aktivnostmi. Knjižnica bo odprla vrata in se v bralnem kotičku na dvorišču predstavila s svojimi zgodbami. Imeli bodo ustvarjalno postojanko, izmenjevalnico potaknjencev, urejale se bodo tudi visoke grede z medonosnimi rastlinami, in sicer v kotičku, imenovanem Urbana divjina.

Ali kot so v povabilu zapisali v Slovenski filantropiji: »Prvi korak pri organizaciji Dneva za spremembe 2024 je, da se ozrete naokoli in raziščete potrebe lokalne skupnosti. Ali imajo prizadeti v poplavah še zmeraj težave pri odpravljanju posledic? Je struga potoka spet polna odpadkov? So starejši osamljeni, imajo migranti težave z integracijo ali učenci težave v šoli? Takoj boste našli stvari, ki bi jih želeli spremeniti na bolje – z lopato ali brez nje.« To je sporočilo, ki so ga delili, in ob tem še svetovali: »Povežite se z drugimi organizacijami in šolami, sodelujte s podjetji, občinami in posamezniki v vašem kraju ter skupaj zasnujte konkretno akcijo.«