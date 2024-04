Tarča več napadov v mestih Rask in Čabahar so bile po navedbah lokalnih oblasti ponoči policijske in vojaške postaje. Napadalcem, od katerih so jih več ubili ali ranili, naj ne bi uspelo zasesti sedežev iranske revolucionarne garde, se pa na območju nadaljuje streljanje.

Odgovornost za napad je prevzela džihadistična skupina Džaiš al Adl, ki je bila ustanovljena leta 2012 in je na iranskem seznamu terorističnih skupin, navedbe oblasti še povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Iranska revolucionarna garda (IRGC), vplivna veja iranske vojske, ima v Sistan-Balučistanu, ki meji na Afganistan in Pakistan, številne postojanke. Provinco namreč že leta pretresajo nemiri, povezani s tihotapljenjem drog ter delovanjem upornikov in sunitskih skrajnežev.

V enem najhujših napadov v zadnjih letih je bilo decembra lani na policijski postaji v Rasku ubitih 11 policistov. Julija pa sta bila v še enem napadu na policijsko postajo v Zahedanu, prestolnici pokrajine, ubita policista.

Novi napadi so se zgodili le dva dneva po zračnem napadu na iranski konzulat v sirskem Damasku, za katerim naj bi stal Izrael, in v katerem je bilo ubitih sedem pripadnikov IRGC, med njimi dva generala.