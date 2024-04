Iz predsedničinega urada so ob tem sporočili, da je kandidate predlagala na podlagi pridobljenih mnenj vlade in Sodnega sveta ter razgovorov z vsemi osmimi kandidati, ki so se prijavili na razpis.

Poudarili so, da so kandidati tako v Sloveniji kot tudi mednarodno priznani pravni strokovnjaki, ki jih predsednica Pirc Musar ocenjuje kot zelo primerne in visoko strokovno kvalificirane za opravljanje nalog sodnika na Evropskem sodišču za človekove pravice.

Vsi izkazujejo dolgoletne raznolike in bogate strokovne, znanstvene ter poklicne aktivnosti, tako doma kot v mednarodnih institucijah oziroma v mednarodnem okolju.

V skladu s postopki morajo sedaj kandidati, ki jih je predlagala predsednica republike, v državnem zboru dobiti večino glasov na tajnem glasovanju. Država ima do 16. decembra letos čas, da seznam kandidatov posreduje v Strasbourg, med katerimi bo Parlamentarna skupščina Sveta Evrope predvidoma januarja 2025 izvolila novega slovenskega sodnika.

Sodnik je izvoljen za devet let, brez možnosti ponovne izvolitve. Mandat pa se sodnikom konča tudi, ko dopolnijo 70 let starosti.