Večina Slovencev z ameriško znamko Dodge nima veliko izkušenj. Na sončni strani Alp je verjetno še najbolj poznana kot avtomobil, ki ga (ne) vozi Al Bundy iz humoristične nanizanke Družina za umret (Married ... with children). V seriji gre domnevno za Dodgeev model dart iz 70. let, v resnici pa so med snemanjem praviloma uporabljali Plymouthovega dusterja. Snovalci serije so ta drobec izkoristili za dodaten dovtip, ko Al v neki epizodi potarna: »Nočem plymoutha, Peg. Hočem svojega dodgea, hudirja!«

Večina likov v seriji starega dodgea obravnava kot kripo. Izjema je Al, ki do avtomobila, kljub vsem hibam, ki so jasne okolici, čuti brezkompromisno zvestobo. Jasno. Dodge je Al, z vsem potencialom, ki ga je povozilo življenje. Omalovažujoč odnos do Alovega dodgea je v slovenskem občinstvu vzbujal predvsem predsodek, da so Dodgeevi avtomobili škart. V resnici gre v ZDA za zelo prepoznavno znamko. Consumer Reports (ameriška različica Zveze potrošnikov Slovenije) je na lanskem seznamu najbolj zanesljivih avtomobilskih znamk po oceni ameriških potrošnikov Dodge uvrstila na 21. mesto, za Audijem in Chevroletom ter pred Fordom (22.), Volvom (25.), Volkswagnom (27.) in Mercedes-Benzom (29.).

Brata sta izdelala prvo povsem jekleno karoserijo

Predzgodovina znamke sega v leto 1897, ko sta brata John in Horace Dodge iz mesta Niles v Michiganu začela izdelovati kolesa v Evans & Dodge Bicycle Company. Leta 1902 sta dejavnost razširila na izdelavo motorjev, menjalnikov in drugih delov za avtomobilski podjetji Oldsmobile in Northern. Leta 1903 sta začela sodelovati s Fordom. Šlo je za plodno partnerstvo za obe strani. Leta 1914 sta brata vseeno sklenila, da je čas za samostojno pot. Ustanovila sta Dodge Brothers Motor Company. Njun prvi avtomobil je bil model 30-35. V nasprotju z dotedanjo prakso izdelave avtomobilskih karoserij, ki so bile deloma iz lesa, sta brata Dodge izdelala prvo povsem jekleno karoserijo. Če je Fordov model T premogel 20 konjev, sta brata Dodge v svojega vgradila kar 35 konjev. John Dodge je, ponosen na naprednost svojih avtomobilov, bahavo dejal: »Nekega dne bodo ljudje, ki imajo forda, hoteli imeti avto.« S čimer je povedal, kaj si misli o konkurenčnih štirikolesnikih. Ni se motil. Že leto kasneje je bil Dodge tretja najbolje prodajana avtomobilska znamka v ZDA, znana po zanesljivosti. Do leta 1916 se je podjetje prebilo na drugo mesto. Proizvajati sta začela tudi avtomobile za ameriško vojsko, ki je pohvalila njihovo vzdržljivost.

Leta 1920 je sledila tragedija. Oba brata sta zbolela in se pridružila 20 milijonom mrtvih, ki so tistega leta umrli zaradi pandemije španske gripe. Podjetje je prešlo v roke njunih vdov, vodenje pa je prevzel Frederick Haynes. Šlo je za obdobje zatona znamke. Pod vodstvom Haynesa je podjetje zdrsnilo z drugega na sedmo mesto po prodaji. Leta 1928 pa je prišlo pod okrilje Chryslerja. Med letoma 1998 in 2021 je Dodge doživel veliko lastniških pretresov. Vmes so od njega ločili podznamki Ram in Viper. Slednja se je kasneje znova pripojila Dodgeu. Vse skupaj pa so danes del koncerna Stellantis.

Charger daytona dosega milijonske vrednosti

Znamka je že od prvega modela naprej stremela po močnih avtomobilih, kar so prepoznali ljubitelji adrenalina. Dodgei so doma na dirkališčih in ilegalnih cestnih dirkah. Od vedno pa jim praviloma manjka vsaj ena vrlina – subtilnost. Leta 1953 se je znamka uradno pridružila ameriškim avtomobilskim dirkam NASCAR z avtomobilom coronet. Leta 1970 in 1975 so osvojili konstruktorski naslov. Dodgei so do individualnih naslovov medtem pomagali Davidu Pearsonu (1966), Bobbyju Issacu (1970), Richardu Pettyju (1972, 1973 in 1975) in Bradu Keselowskemu (2012).

Najbolj slaven klasični dodge je charger daytona iz leta 1969, ki je bil odgovor na poraz proti Fordu v sezoni 1968. Poganjal ga je Chryslerjev 7,2-litrski osemvaljnik magnum. Izdelali so jih 503, s 7-litrskim osemvaljnikom HEMI pa še dodatnih 70. Slednji so sploh zaželeni in danes dosegajo vrednosti okoli milijon dolarjev. Močno priljubljeni so tudi challengerji in coroneti. Za najboljšega dodgea vseh časov pa velja challenger SRT demon 170 iz leta 2023. Labodji spev mišičnih avtomobilov ima osemvaljni motor s kar 900 konjskimi močmi, ki ga poganja 91-oktanski bencin, ter 1,281 Nm navora, ko vanj natočimo etanol E85. Dodge je z njim izdelal najmočnejši serijski mišični avto vseh časov. Je tudi najhitrejši. Od 0 do 100 km/h potrebuje vsega 1,66 sekunde. To je kar 27 odstotkov hitreje od Teslinega modela S plaid (2,3 sekunde). Ne dosežeta ga niti Rimacova nevera (1,85 sekunde) niti Asparkov owl (1,72 sekunde). Avto pospešuje tako sunkovito, da voznik občuti kar dvakratnik zemeljske sile težnosti. Kdo bi se odpovedal takšnemu avtu, tudi če bi kazal leta?

