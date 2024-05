Okoli desete ure včeraj zvečer se je v okolici Markovcev pripetila tragična nesreča, v kateri je umrl otrok. Po navedbah policije je padel v jašek. Odpeljali so ga v bolnišnico, a je kljub hitri zdravstveni oskrbi umrl.

Mariborski policisti nadaljujejo preiskavo okoliščin, ki so privedle do dogodka. Več informacij policija zaenkrat ni dala.

Na žalost take in podobne nesreče niso tako zelo neobičajne. Marca letos smo poročali, kako je komaj dveletni otrok na območju Gornjih Petrovcev padel v fekalno jamo, iz katere so ga nezavestnega potegnili domači in sosedje.