V ponedeljek bo na vzhodu še delno jasno, drugod bo pretežno oblačno. Dež se bo dopoldne na zahodu krepil in se popoldne širil proti vzhodu. Sprva bo pihal okrepljen jugozahodni veter, po prehodu hladne fronte pa severozahodnik. Temperature bodo sredi dneva še od 10 do 20, na vzhodu do 25 stopinj Celzija, popoldne pa se bo od zahoda ohladilo.

Obeti: V noči na torek bo še nekaj padavin, lahko tudi kakšna nevihta.

V torek bo sprva delno jasno z meglo po nekaterih kotlinah. Čez dan bo spremenljivo oblačno, popoldne bodo nastajale krajevne plohe in posamezne nevihte.

V sredo bo zmerno do pretežno oblačno, spet bo pihal jugozahodni veter. Predvsem v zahodnih hribovitih krajih bo občasno rahlo deževalo.

Vremenska slika: Nad zahodno polovico Evrope je obsežno ciklonsko območje. Z okrepljenim vetrom južnih smeri doteka iznad severne Afrike in Sredozemlja proti Alpam topel in občasno nekoliko bolj vlažen zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: V nedeljo bo v krajih vzhodno od nas sončno, drugod spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v Alpah in v Gorskem Kotarju bo občasno deževalo, lahko bo tudi zagrmelo.

V ponedeljek se bodo padavine od zahoda krepile in popoldne širile proti vzhodu.

Biovreme: V nedeljo vreme večini ljudi ne bo povzročalo težav s počutjem. Zvečer se bo obremenitev krepila, moteno bo spanje v noči na ponedeljek. V ponedeljek bo vremenski vpliv zmerno obremenilen. Pri občutljivih ljudeh se bo najpogosteje kazal kot povečan notranji nemir, razdražljivost, manjše motnje v spanju in hitrejša utrujenost.