#intervju Eric Martin, Mr. Big: Ne obstaja formula za uspešnico

Če omenimo sončno Kalifornijo, predvsem Los Angeles, drugo polovico osemdesetih in heavy metal, je rezultat enačbe povsem preprost – hairy metal. Takšni so bili videti tudi člani skupine Mr. Big: Eric Martin (vokal), Paul Gilbert (kitara), Billy Sheehan (bas kitara) in Pat Torpey (bobni), ko so se leta 1988 zbrali v mestu angelov, vendar niso takoj zasedli mesta, ki so ga takrat zasedali Mötley Crüe, Ratt, W.A.S.P. ali L. A. Guns. Njihov uspeh se je začel na oni strani Tihega ocena, saj so s prvim, istoimenskim albumom uspeli na Japonskem, da bi z naslednikom Lean into It (1991) in veliko pomočjo glasbene televizije MTV uspeli tudi drugod po svetu. Azijski trg je bil in ostal skupini naklonjen tudi kasneje, celo ko so se preizkušali v drugih projektih. Vmes so se člani skupine razšli, po vrnitvi pa so spoznali, da jih poslušalci niso zapustili. Po zadnjih informacijah je tudi četrtkov koncert v Kinu Šiška že razprodan. Pred časom se nam je zaupal gostobesedni pevec skupine Eric Martin, ki v vsej svoji bogati karieri obžaluje samo eno stvar – da se je ustrašil in se ni upal pojaviti na avdiciji za pevca skupine Van Halen.