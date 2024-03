Slovenski klic v Ramalo

Vojna v Gazi se pomika proti točki, ki utegne raznesti Bližnji vzhod. Obsežen kopenski napad na Rafo, ki ga izraelski premier Benjamin Netanjahu še kar napoveduje, čeprav ga rotijo in mu ga odsvetujejo celo največje zaveznice ZDA, je tista točka, ki utegne spremeniti tok zgodovine in regijo posrkati v širšo vojno. Obrisi takšnega spopada so v zadnjih tednih še jasnejši, potem ko je Izrael začel vse globlje napadati libanonsko ozemlje ter uničevati položaje Hezbolaha in vladnih iranskih pomagačev, ki jih je enako iluzorno mogoče zradirati iz libanonske družbe kot palestinsko hlepenje po lastni državi in življenju v miru.