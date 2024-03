Potres so po podatkih grškega inštituta zabeležili ob 9.12 po krajevnem času (8.12 po srednjeevropskem času). Žarišče potresa je bilo na globini 20 kilometrov ob zahodni obali Peloponeza, v bližini otočka Stamfani, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po besedah seizmologa Gerasimosa Papadopulosa sta temu potresnemu sunku sledila dva popotresna sunka z magnitudo 2,9 in 4,5.

Grška civilna zaščita o morebitnih žrtvah ali gmotni škodi za zdaj ne poroča, prav tako niso izdali opozorila pred cunamijem. Potres so čutili po vsej zahodni Grčiji, na Peloponezu, pa tudi v grški prestolnici in vse do južnega otoka Kreta, poročajo tuje tiskovne agencije.

Grčija leži na velikih geoloških prelomnicah, zato so potresi pogosti, zlasti na morju, vendar pa tam največkrat ne zahtevajo žrtev ali večje škode. Zadnji večji potres v Grčiji z magnitudo 7, ki je zahteval smrtni žrtvi, so zabeležili oktobra 2020 v Egejskem morju, med grškim otokom Samos in turškim mestom Izmir.