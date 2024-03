Politični odbor parlamentarne skupščine Sveta Evrope (PSSE) je izdal priporočilo, da Kosovo postane član Sveta Evrope. Čez tri tedne bo o tem razpravljalo plenarno zasedanje PSSE, končno odločitev pa bo sprejel odbor ministrov Sveta Evrope. V političnem odboru je bilo za priporočilo 31 članov, proti sta bila dva iz Srbije ter po eden iz Črne gore ter Bosne in Hercegovine, kot edini se je vzdržal nekdanji grški premier Aleksis Cipras.

Poročevalka PSSE Dora Bakojanis, desnosredinska grška političarka, je v svojem poročilu poudarila, da bi članstvo Kosova v Svetu Evrope pospešilo napredek na področju pravic manjšinskih skupnosti in okrepilo zaupanje med Albanci in Srbi.

Vlada Albina Kurtija je nedavno odstranila pomembno oviro na poti v Svet Evrope, ko je 700 let staremu srbskemu samostanu Visoki Dečani dovolila, da vpiše lastništvo 24 hektarjev zemlje, ki mu pripada.

Srbski zunanji minister Ivica Dačić je odločitev političnega odbora označil za »sramotno in škandalozno«. Dejal je tudi: »S tem se rušijo vsa načela, na katerih temelji Svet Evrope. Prvič se namreč predlaga sprejem ozemlja, ki ni član Združenih narodov in ni mednarodno priznano. Odločitev ogroža in ruši ozemeljsko celovitost in suverenost Srbije.«

Srbski predsednik Aleksandar Vučić pa je dopustil možnost, da Srbija izstopi iz Sveta Evrope. »Tako in tako Svet Evrope skoraj o ničemur ne odloča. Rusijo so izključili (marca 2022), sprejem Kosova pa bi de facto pomenil, da so izključili Srbijo,« je dejal Vučić na srbski televiziji.

Še en pogoj za Kosovo?

Nekateri srbski liberalni politiki pa se bojijo, da bi izstop iz Sveta Evrope vodil do zmanjšanja demokracije, vladavine prava in zaščite človekovih pravic v Srbiji. »S tem bi tvegali, da se pridružimo državam, kot sta Rusija in Belorusija,« je za Glas Amerike dejal Strahinja Subotić iz Centra za evropske politike. »Srbija bi tako tudi izgubila možnost, da se bori za človekove pravice vseh na Kosovu, zlasti srbske manjšine, ki je ogrožena,« pa meni Slađana Prica, nekdanja predstavnica Srbije v Svetu Evrope.

ZDA so podprle članstvo Kosova v Svetu Evrope. Toda James O'Brien, pomočnik ameriškega zunanjega ministra, je zdaj dejal, da mora Kosovo pred odločanjem odbora ministrov zagotoviti vzpostavitev skupnosti občin, v katerih imajo Srbi večino. Menda odbor ministrov ne bo odobril članstva Kosova v Svetu Evrope, če v Prištini ne bodo pristali na avtonomijo srbskih občin.

Posebni odposlanec Evropske unije za dialog med Kosovom in Srbijo Miroslav Lajčak pa je pred nekaj dnevi sporočil, da se bosta prihodnji teden v Bruslju srečali srbska in kosovska delegacija, da poskušata najti rešitev glede uredbe Centralne banke Kosova, ki na Kosovu prepoveduje uporabo dinarjev. ZDA in EU sta zahtevali, da se uredba preloži, dokler se ne najde ustrezen način, da bodo lahko kosovski Srbi iz Beograda prejemali plače v javnem sektorju, pokojnine in socialno pomoč.