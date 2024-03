Podvinčan Kristjan Čeh je v minulih letih nanizal številne uspehe in postal eden najboljših metalcev diska na svetu, že drugič pa je pred olimpijskimi igrami zamenjal trenerja in s tem presenetil javnost. Toda 25-letnik poudarja, da gre v primeru razhoda z Estoncem Gerdom Kanterjem za drugačno situacijo kot leta 2021, ko je prišlo do prekinitve sodelovanja s prvim trenerjem Gorazdom Rajherjem. Takrat je bil v spremembo primoran, tokrat je do odločitve prišlo sporazumno: »To sta dve različni stvari. Leta 2021, ko sem ostal brez trenerja, sem brez trenerja tekmoval tudi na olimpijskih igrah. Tokrat ne bo tako in novemu trenerju zaupam. Poleg tega ekipa ostaja nespremenjena tako v Sloveniji kot Estoniji, kjer opravim najpomembnejši del priprav,« je pojasnil ​Kristjan Čeh.

Pod vodstvom Kanterja, s katerim je Podvinčan sodeloval od konca leta 2021, je Čeh osvojil naslov svetovnega prvaka ter svetovnega in evropskega podprvaka. »S Kanterjem sva se razšla bolj kot ne s skupno odločitvijo. Dala sva si, kar sva si lahko, poti za napredek nisva našla. Kmalu zatem sem našel novega trenerja, s katerim imava isto vizijo,« je dejal svetovni prvak iz leta 2022 ter poudaril, da do menjave trenerja ni prišlo nenadoma. »Odločitev je tlela kar nekaj časa, sprva naj bi do tega prišlo po olimpijskih igrah, ampak se je zgodilo prej. Nikoli pravzaprav ni idealen čas za menjavo. Vendar imam samo eno kariero, ki je kratka, zato je treba sprejemati pomembne in prave odločitve, da narediš korak naprej. V idealnem svetu bi bila športnik in trener vso kariero skupaj, a se ne izide vedno tako,« pravi dvometraš.

Novi trener je metal kladivo

Novi Čehov trener je 35-letni Mart Olman, prav tako Estonec, ki je bil trikrat državni prvak v metu kladiva. »Tudi moj novi trener je bil metalec, ima tudi veliko znanja v metu diska. Ima sicer manj izkušenj na velikih tekmah kot Kanter, kar pa zame ni tako bistveno, ker imam izkušnje tudi sam,« meni Čeh, ki je Olmana pred dvema letoma spoznal v Estoniji, zato se že dobro poznata. Kakšne spremembe v procesu treninga je dvojec Čeh-Olman že uvedel v prvih tednih sodelovanja? »Le kakšne malenkosti, recimo urnik vadbe, kdaj je na vrsti kaj. Pa večji je poudarek na tehniki, da bi bila ta res izpiljena. Priprave potekajo dobro in po načrtih. Nisem spreminjal tega, kar je bilo dobro v prejšnji sezoni,« odgovarja Čeh, ki se čuti bistveno bolj samostojnega in odraslega kot pred leti, zato se vse večkrat v procesu treninga odloča po občutku.

Vrhunec letošnje sezone bodo za atlete olimpijske igre in evropsko prvenstvo. »Cilj je seveda, da sem najboljši, ampak konkurenca je izjemna, lani na svetovnem prvenstvu moj met prek 70 metrov prvič v zgodovini svetovnih prvenstev ni zadostoval za zlato. Sodim v svetovni vrh in vsako leto se zelo veselim velikih tekem, tudi letos je tako, ko bo najprej junija evropsko prvenstvo v Rimu in potem avgusta olimpijske igre v Parizu. Lani je pet metalcev disk vrglo prek 70 metrov, še nikoli toliko v eni sezoni v zgodovini. A smo le trije, ki lahko to dosežemo na vsaki tekmi, poleg mene še Šved Daniel Stahl in mladi Latvijec Mykolas Alekna,« o močni konkurenci pove Čeh.

Formo tempira za Pariz

Na olimpijskih igrah v Tokiu leta 2021 je brez trenerja osvojil peto mesto, ta izid kani letos poleti v Parizu izboljšati. Pred dvema letoma je v sezoni z dvema velikima tekmama osvojil dve medalji, tudi zlato na svetovnem prvenstvu v ZDA, ob tem pa je bil najboljši v diamantni ligi. »Ta sezona bo podobna predlanski, le da je med evropskim prvenstvom in olimpijskimi igrami več premora, kar dva meseca. Toda evropsko prvenstvu v Rimu je že zelo blizu, sezona se bo začela hitreje, urnik bo natrpan. Nekaj tekem bom izpustil, tudi tekmo diamantne lige v Stockholmu, ker je zelo blizu evropskemu prvenstvu. V najboljši formi želim biti v Parizu,« razkriva načrte 25-letnik.

Le redko imajo slovenski športniki priložnost, da na olimpijskih igrah nastopijo v bližini domovine, zato bodo igre v Parizu za Čeha nekaj posebnega. »Kar se tiče hrane ali kulture, za nas na olimpijskih igrah ni nobenega problema, dobimo, kar želimo, pa tudi če je to kitajska ali indijska hrana. Bo pa lepo tekmovati v Parizu, ker ne bo dolgih potovanj, ni časovne razlike, upam pa tudi na to, da me bo s tribun pospremila domača publika. Vem, da bo težko, vstopnice niso poceni, mi je pa vedno v užitek tekmovati, ko imam podporo s tribun, kot je bilo lani v Budimpešti,« se Štajerec veseli tekme v Parizu. Na domačih tleh bo letos nastopil na državnem prvenstvu v Celju konec junija. V prvih treh tednih aprila se bo na novo sezono pripravljal na Tenerifu.

*** 5. mesto je po menjavi trenerja leta 2021 zasedel Kristjan Čeh na olimpijskih igrah v Tokiu. V Parizu to kani izboljšati.