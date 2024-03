Skupaj z Bolgarijo, Estonijo, Latvijo, Litvo, Romunijo in Slovaško je postala del največje širitve v zgodovini zavezništva.

Osrednja govornica na nocojšnji državni proslavi na Brdu pri Kranju je bila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Spomnila je, da se je politiki tedaj uspelo poenotiti in vsa prizadevanja usmeriti v uresničevanje ključnih zunanjepolitičnih ciljev države – članstvo v Severnoatlantskem zavezništvu in v Evropski uniji.

Odločitev o vstopu v Nato, ki jo je podprla večina Slovenk in Slovencev na referendumu, je bila pravilna, je prepričana vrhovna poveljnica oboroženih sil: »S članstvom smo pridobili ne samo vstop v obrambno zavezništvo, ampak tudi priznanje, da smo del okolja, ki temelji na demokraciji kot načinu življenja, vladavini prava, spoštovanju človekovih pravic in ozemeljske celovitosti ter suverenosti.«

»Humanosti ni več. Vrednote ne štejejo nič. Zveza NATO ima prizadevanje za ohranitev držav, ki še kaj dajejo na vrednote, zapisano na več mestih Washingtonske pogodbe. Tudi zato je prav, da smo članica te mednarodne organizacije in da danes obeležujemo dvajseto obletnico našega članstva v njej.«

Zato je prepričana tudi, da moramo podpirati Slovensko vojsko, od katere upravičeno pričakujemo, da nam pomaga ob vseh vrstah groženj in nesreč. »Za to seveda potrebuje ustrezno usposobljenost, opremljenost in zaščito. Veseli me, da besede – torej več kot desetletje izražanja politične podpore boljši obrambni sposobnosti naše države v strateških dokumentih – vendarle postajajo dejanja.«

V Levici na protest namesto na proslavo

Levica je državno proslavo bojkotirala, svoje člane in podpornike pa pozvala, naj se namesto tega udeležijo shoda proti severnoatlantskemu zavezništvu v Ljubljani.

V stranki so zapisali, da ne mislijo praznovati dveh desetletij slovenskega sodelovanja pri zapravljanju za orožje, netenju konfliktov in uničevanju držav.

»Zaradi Nata nismo varnejši, prav nasprotno, kot država članica smo tudi mi tarča njegovih nasprotnikov,« poudarjajo.