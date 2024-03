Po spektakularnem reprezentančnem premoru se bo nadaljevalo tekmovanje v prvi slovenski nogometni ligi, kjer bodo s tekmami 28. kroga začeli zadnjo četrtino prvenstva, ki jo bodo sklenili 18. maja. Zaradi velikonočnih praznikov bodo že danes tri tekme, jutri pa še dve.

Rogaška, ki gosti Bravo, je z dobrimi igrami spomladi pobegnila z zadnjega mesta in je že na osmem mestu, ki zagotavljala obstanek v ligi. Šiškarji imajo svojo računico, saj se z Mariborom borijo za tretje mesto, ki vodi v Evropo. Maribor bo proti Radomljam začel služiti kazen – štiri odigrane tekme pred praznimi tribunami Ljudskega vrta zaradi topovskega udara v Murski Soboti. Mariborčani napovedujejo, da pravni boj še ni končan, navijači pa bodo tekmo lahko spremljali na velikem ekranu na južni ploščadi pred stadionom. Maribor ne bo ponovil napake iz pokala, v katerem so jih Radomlje, ki so trenutno zadnje, senzacionalno izločile. Za Domžale in Muro, ki je spomladi še brez zmage, je vsaka tekma pomembna v boju za obstanek. Oba kluba sta velika dolžnika navijačev, nov poraz bi pomenil znak za alarm. Vodilna Olimpija in Celje bosta tekmi odigrala jutri. Ljubljančani bodo gostili vedno neugodne Koprčane, Celjani pa Kidričane.

1. SNL, 28. krog, danes ob 15. uri: Rogaška – Bravo, ob 17.30: Maribor – Radomlje, ob 20.15: Domžale – Mura, jutri ob 15. uri: Olimpija – Koper, ob 17.30: Celje – Aluminij, vrstni red: Celje 62, Olimpija (-1) 50, Maribor (-1) 43, Bravo 42, Koper (-1) 37, Mura 31, Domžale (-1) 29, Rogaška 26, Aluminij 25, Radomlje 24.

2. SNL, 23. krog, danes ob 15. uri: Ilirija – Triglav, ob 15.30: Dekani – Tabor, ob 16. uri: Rudar – Tolmin, Krka – Fužinar, jutri ob 16. uri: Dravinja – Primorje, Slovenska Bistrica – Gorica, Bilje – Grosuplje, ob 20. uri: Nafta – Beltinci.