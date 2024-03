Ameriški tožilci so zahtevali od 40 do 50 let zapora, potem ko je newyorška porota Bankman-Frieda novembra spoznala za krivega goljufij v višini okrog deset milijard dolarjev.

Bankman-Fried je pred izrekom kazni dejal, da mu je žal za vse, kar se je zgodilo. »So stvari, ki bi jih moral storiti, in stvari, ki jih ne bi smel storiti,« je dejal.

Zvezni sodnik Lewis Kaplan je zaslišanje pred izrekom kazni izkoristil za natančen pregled finančnih kaznivih dejanj obsojenca, ki se bo predvidoma na izrečeno kazen pritožil.

Bankman-Friedovi odvetniki so predlog vlade za 25-letno zaporno kazen označili za barbarskega. Svojo stranko so predstavili kot prizadevnega mladeniča, ki ga je vodila dobrodelnost. Sodišču so predlagali le do šest let zaporne kazni.

Bankman-Fried je postal milijarder pred 30. letom starosti, ko je bliskovito osvojil svet kriptovalut in majhno zagonsko podjetje FTX, ki ga je soustanovil leta 2019, spremenil v drugo največjo borzno platformo na svetu.

Novembra 2022 je počilo, ko so stranke izvedele, da je denar FTX namenjal za pokrivanje izgub svojega osebnega hedge sklada Alameda Research, ki ga je kot izvršna direktorica vodila njegova zaročenka Caroline Ellison. Ta ga je na sojenju izdala in pričala proti njemu.