Azijska leva Maximusa in Čajo so v ZOO Ljubljana obiskovalcem prvič predstavili marca 2019 ob sedemdesetletnici živalskega vrta. Dva meseca poprej so ju pripeljali iz živalskega vrta v poljskem mestu Łódź, njuno selitev pa je spremljalo upanje, da bi sprememba okolja levjemu paru pomagala do naraščaja. Živali potomstva nista imeli, saj se je izkazalo, da lev Maximus boleha za motnjami živčnega sistema.

»Kljub temu da je bil ves čas pod stalnim veterinarskim nadzorom in budnimi očmi oskrbnikov, je v zadnjem obdobju prišlo do postopnega slabšanja in Maksi se ni več odzival na terapijo,« so sporočili iz živalskega vrta. Zaradi zdrsa medvretenčne ploščice v hrbtenični kanal je povsem obnemogel in dokončno ohromel, zato ga je veterinarska ekipa v ponedeljek evtanazirala.

»Pogrešali bomo njegovo mogočno rjovenje, s katerim je vsak dan naznanil začetek in konec delovnika našega živalskega vrta,« so še zapisali v ZOO Ljubljana.