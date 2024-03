Pečenka štefani

Sestavine:

1 kg mletega mesa (pol svinjine in pol govedine)

1 svinjska mrežica

1 čebula

1 žlica sesekljanega peteršilja

3 stare žemlje

300 ml mlačnega mleka

2 sveži jajci

4 trdo kuhana jajca

4 večje kisle kumarice

1par hrenovk

sol, poper, žlička majarona, olje

200 ml jušne osnove

Priprava:

1. Čebulo olupimo, narežemo na majhne koščke in prepražimo na 1 žlici olja. Vmešamo peteršilj in pustimo, da se mešanica ohladi. Žemlje narežemo na majhne koščke, jih prelijemo z mlekom in pustimo, da se na kratko namočijo.

2. V mrzlo vodo damo 4 jajca, ki naj se na rahlem ognju kuhajo 8–9 minut, nato krop odlijemo, prilijemo hladno vodo in pustimo, da se jajca ohladijo.

3. Žemlje ožamemo, jih dodamo v skledo k mletemu mesu in vse skupaj pregnetemo skupaj z jajci in mešanico čebule, začinimo s soljo, poprom in majaronom. Zmes pustimo počivati ​​približno 15 minut.

4. Pečico segrejemo na 180 °C in pekač premažemo z oljem. Mesno maso z mokrimi rokami oblikujemo v štruco in po dolžini naredimo široko zarezo.

5. Ohlajena jajca olupimo, splaknemo in obrišemo ter jih zložimo po mesni masi skupaj s kislimi kumaricami in hrenovkami, tako da se med seboj tesno stikajo. Nato kanal dobro zapremo s preostankom mesa, da nastane štruca, ki jo ovijemo v svinjsko mrežico in položimo v pekač, kamor dolijemo za en prst jušne osnove in pečemo približno eno uro, dokler ni pečenka lepo zlato rjavo zapečena. Pečeno štruco štefani za 10 minut pokrijemo s pokrovom pekača ali folijo, da se meso umiri in lepše reže. Za prilogo k pečenki štefani v Avstriji največkrat postrežejo pire krompir in ocvrto čebulo.