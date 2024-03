Nasmejana, objeta in ljubeče zazrta drug v drugega – »poročno potovanje« francoskega in brazilskega predsednika

Francoski predsednik Emmanuel Macron se mudi na obisku pri brazilskem predsedniku Luisu Inaciu Luli da Silvi, a več pozornosti kot vsebina njunih pogovorov so pritegnile fotografije obiska. Državnika sta namreč pozirala v amazonskem pragozdu, nasmejana, objeta in oba v belih srajcah. Fotografije so nasmejale uporabnike družbenih omrežij, ki se šalijo, da gre za poročne fotografije.