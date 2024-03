Kolesarska dirka po Sloveniji, ki bo letos potekala od 12. do 16. junija in je zaradi olimpijskih iger v Parizu na sporedu teden prej kot običajno, dobiva vse večjo veljavo na svetovnem kolesarskem zemljevidu. Za jubilejno 30. izvedbo so se organizatorji potrudili z izjemno zahtevno traso in tudi izjemno močno zasedbo. »Potrudili smo se, da smo ob jubileju poskrbeli za kar se da močno konkurenco. Na startu bo kar šest ekip svetovne serije, tukaj so tudi vse tri domače ekipe. Na startu bo skupno 22 ekip in 154 kolesarjev, kar je rekordno število v zgodovini dirke,« je zasedbo opisal dolgoletni direktor dirke ​Bogdan Fink.O imenih, s katerimi bodo nastopile najmočnejše ekipe, alfa in omega dirke, še ni mogel govoriti. »Bahrain-Victorious, Bora-Hansgrohe, EF Education, Jayco-AlUla, UAE Emirates in Groupama FDJ so ekipe iz svetovne serije, ki so potrdile svoj nastop. Okvirne postave večine so že znane, a dokončno jih bodo potrdili tik pred začetkom. Zelo malo verjetnosti je, da bi nastopila Tadej Pogačar in Primož Roglič, skoraj zagotovo pa Matej Mohorič in Luka Mezgec,« je Fink izpostavil ključna imena za slovensko javnost in zatrdil, da je trasa z 12.345 višinskimi metri za 25 odstotkov težja kot v preteklih letih.

Štiri države v eni etapi

Ob predstavitvi trase jubilejne dirke sta bila prisotna tudi Mitja Mahorič in Jure Golčer, ki sta ob Tadeju Pogačarju, Primožu Rogliču in Diegu Ulissiju, ki bo na startu tudi tokrat, edina kolesarja, ki sta dirko osvojila dvakrat. Poseben boj sta dobra prijatelja bila leta 2003, ko je Mahorič dirko dobil zaradi bonifikacijskih sekund. »Spomini na dirko po Sloveniji so izjemno lepi. To je bila dirka, na kateri smo želeli nastopiti vsi slovenski kolesarji, in vedno je bila konkurenca zelo močna. Na začetku smo bili vsi zeleni, ko pa smo tudi Slovenci začeli dosegati dobre rezultate, nas je to gnalo naprej,« se nastopov na domači pentlji spominja ​Mitja Mahorič.»Teden po koncu dirke po Sloveniji so na sporedu državna prvenstva. Tukaj so kolesarji vedno v odlični formi, saj nekateri pridejo še dobro pripravljeni po Giru, drugi se pripravljajo na Tour. Zagotovo bo tako tudi letos,« je dodal ​Jure Golčer,​ki je priznal, da sta z Mahoričem trenirala že naslednji dan po bolečem porazu, čeprav sta vozila za različni ekipi. »Le o razpletu se nisva pogovarjala, vsaj jaz se nisem,« je hudomušno dodal.

Ob zanimivih spominih nekdanjih slovenskih šampionov je Bogdan Fink predstavil traso. Posebna bo že prva etapa, ki se bo začela v Murski Soboti in končala v Ormožu. Večinoma ravninska etapa se bo končala s sprintom glavnine, njena posebnost pa je, da bodo kolesarji zavili v Avstrijo, na Madžarsko in Hrvaško, tako da bo potekala v štirih državah. »Izkoristili smo priložnost in mislim, da smo poskrbeli za nekaj, kar še ni bilo videno,« je dejal Fink. Da bo dirka po Sloveniji obiskala vse sosednje države, kar se bo zgodilo prvič po letu 2004, so organizatorji poskrbeli v tretji etapi, ko bodo kolesarji zavili tudi v Italijo.

Dirka za vrhunske klančarje

Tretja etapa s ciljem v Novi Gorici bo s tehničnim zaključkom prva priložnost za pridobivanje prednosti v skupnem seštevku, a dirka se bo odločila v soboto, ko bo cilj na plaži Krvavec. »Takšnih klancev v Sloveniji ni veliko,« je pripomnil Fink. »Izjemno zahteven vzpon in zagotovo bo odločitev padla na Krvavcu. Morda je klanec pretežek tudi za Ulissija,« je razmišljanje o trasi podal Domen Novak, ki je bil prisoten na predstavitvi, a je njegov nastop še v zraku. »50:50, bomo videli, kakšna bo pripravljenost,« je povedal eden najboljših pomočnikov na začetku letošnje sezone. »Čeprav mi dirkanje na rezultat predstavlja določene težave, bom ob morebitnem nastopu bodisi kapetan ali sokapetan. Nočem pa tekmovati tako kot lani, ko po višinskih pripravah nisem imel prave forme,« je zaključil. Trasa se bo drugi dan ustavila tudi v Rogaški, ki bo že deseto leto zapored del trase, zaključek pa je tradicionalen v Novem mestu, v kraju kluba organizatorja Adria Mobil, kjer bo za popestritev spet na sporedu vzpon na Trško goro. Lani je bitka za zeleno majico pripadla Italijanu Filippu Zani.