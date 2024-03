Rešujejo deponijo, ki so jo spremenili v otroški poligon

V dopoldanskih urah smo se pridružili ekipi fantov, ki so pošteno zavihali rokave, da bi do velike noči vsaj delno očistili otroški doživljajski park v Orehovem gaju. Avgustovske poplave, ko je bregove prestopila reka Sava, so v Zakletem barju nanesle nekaj dodatnih predmetov.