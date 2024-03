Ovadbe in tožbe zaradi kanala C0

Predsednica parlamentarne preiskovalne komisije naj bi zaradi suma krivega pričanja ovadila uslužbenko Mestne občine Ljubljana, ki je sodelovala pri pridobivanju zemljišč za gradnjo spornega kanala C0. Pogledali smo, katere ovadbe in prijave protikorupcijski komisiji in računskemu sodišču so bile zaradi kanala C0 vložene v preteklih letih.