Prišli gledat Ronalda, videli odlično Slovenijo

Prišli so gledat 39-letnega Cristiana Ronalda, enega najboljših nogometašev na svetu, globalnega zvezdnika in najbolj vplivnega športnika na svetu z več kot sedemsto milijoni sledilcev, videli pa so sanjsko predstavo Slovencev, ki so vzeli skalp velesili Portugalski. Gledalci so na začetku z aplavzom pozdravili Ronalda, a Slovenci so jih z igro pridobili na svojo stran, da so na koncu zaploskali njim, medtem ko je portugalski as moral poslušati tudi žvižge.