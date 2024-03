Stanovalci mestne četrti Dečkovo naselje so v preteklosti večkrat izrazili željo, da bi si za svoje pasje ljubljenčke želeli primerno urejen prostor, ki bo koristen tako za lastnike psov kot tudi širšo lokalno skupnost. Tak prostor predstavlja namreč prijetno, varno in funkcionalno okolje, v katerem se lahko psi brez povodca razgibajo, njihovi lastniki pa med sabo družijo in izmenjavajo izkušnje o vzgoji in skrbi za pse. Da bo tudi Celje dobilo prvi pasji park, se je ugibalo že dlje časa, zdaj pa je celjska občina sporočila, da ga bodo uredili še letos. »V okviru urejanja območja hkrati z ureditvijo pasjega parka načrtujemo tudi celovito obnovo dotrajanega otroškega igrišča v mestni četrti Dečkovo naselje. To bo v povezavi z bližnjim košarkarskim igriščem postalo prostor za medgeneracijsko druženje. Za otroške igre bo še več prostora, z ureditvijo pasjega parka pa se bo, sodeč po izkušnjah iz drugih mest, izboljšala tudi čistoča okolice. V urbanih okoljih se namreč pogosto srečujemo s problematiko pobiranja pasjih iztrebkov, ki je pomembno tako z veterinarskega kot predvsem higienskega in okoljevarstvenega vidika,« pravijo na celjski občini.

Urejene zelene površine bodo čistejše

Pasji park bo ograjen in urejen na približno 900 kvadratnih metrih, kar bo dovolj velik prostor, da bodo lahko lastniki svoje pse varno spustili s povodca. »Seveda so tovrstni parki namenjeni primerno socializiranim psom, tako kot na vseh drugih javnih površinah bodo lastniki psov tudi v pasjem parku morali skrbeti za red in čistočo. Park bo opremljen s koši za iztrebke, pitnikom in klopmi za uporabnike. Vstop vanj bo prost in na lastno odgovornost,« pojasnjujejo na celjski občini, kjer bodo poskrbeli tudi za ureditev otroškega igrišča, ki razveseljuje številne otroke. »Ta bo dobil prostor na zeleni površini ob igrišču, ki je pravzaprav edina razpoložljiva lokacija v naši mestni četrti. Prakse iz drugih slovenskih in tujih mest kažejo, da se pasji parki za manjše pse, kot je načrtovan v naši četrti, umeščajo znotraj sosesk, kjer se psi že gibljejo, njihova ureditev pa pozitivno vpliva na urejenost okolice. Glede na to, da lastniki s psi že zdaj pogosto zahajajo na to zelenico, to predstavlja tudi določene težave. Predvsem s higieno. Zato verjamem, da bomo z ureditvijo parka in namestitvijo ustreznih košev za iztrebke razveselili tako številne lastnike psov kot tudi uporabnike otroškega in športnega igrišča, te zelene površine pa bodo bolj čiste,« je prepričan predsednik mestne četrti Dečkovo naselje Elvis Cvikl. Ocenjena vrednost projekta bo znana po pripravi projektne dokumentacije, skupno pa so v Mestni občini Celje letos za obnovo in gradnjo igrišč namenili 360.000 evrov.