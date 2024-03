Prva akcija slovenske nogometne reprezentance, odkar se je novembra lani uvrstila na evropsko prvenstvo, je imela dva obraza. Najprej je razočarala z remijem z 2:2 na Malti, ki je 172. reprezentanca sveta na lestvici Fife, nato je presenetila z zmago z 2:0 proti Portugalski, sedmi reprezentanci sveta. Slovenija je v torek zvečer v Stožicah pokazala, da se lahko enakovredno kosa z vsako reprezentanco, če je pristop pravi. Ob tem je treba priznati, da bi sodnik Irfan Peljto iz BiH lahko dosodil dve enajstmetrovki za goste. Navijači so lahko optimistični pred pripravljalnima tekmama junija z Armenijo in Bolgarijo v Ljubljani ter nastopom na evropskem prvenstvu v skupinskem delu, kjer bo igrala z Dansko 16. junija v Stuttgartu, s Srbijo 20. junija v Münchnu in z Anglijo 25. junija v Kölnu.

Preberite še: #foto #video Gnezda Čerin in Elšnik junaka slovenske zmage proti reprezentanci Portugalske

​Petar Stojanović (igral 180 minut) – ocena 7,5: Edini, ki je odigral vseh 180 minut. Na Malti je bil na svojem matičnem delovnem mestu na desnem boku v obrambi, proti Portugalski znova z ofenzivno nalogo v zvezni vrsti, v kateri je blestel v kvalifikacijah. Na obeh tekmah srce slovenske igre, saj je ekipo polnil s svojimi zaščitnimi znaki – tekom, energijo, pristopom, borbenostjo. Za takšen pristop je bil nagrajen z asistenco za gol Elšniku.

Jan Oblak je imel manj dela, kot je pričakoval

Benjamin Šeško (177 minut) – 7,5: Ko ga je ekipa najbolj potrebovala, je z golom na Malti preprečil blamažo s porazom, proti Portugalski pa je z izjemnim občutkom podal žogo v prostor za vodilni gol Gnezde Čerina. Obe potezi sta potrditev njegove izjemne kakovosti in nogometne inteligence. Za popolno pohvalo manjka le zadetek iz protinapada proti Portugalski, ko je izjemno posredoval vratar Costa.

Andraž Šporar (157 minut) – 7: Na Malti je bil v pravem trenutku na pravem mestu, da je darilo vratarja Bonella spremenil v svoj 11. gol na jubilejni 50. tekmi za Slovenijo. Proti Portugalski neizkoriščena priložnost za zadetek, v seštevku pa veliko garanja na vseh delih igrišča v dobrobit kolektiva in dobro sodelovanje s Šeškom.

Adam Gnezda Čerin (152 minut) – 8: Kek mu je ob prvem vabilu v reprezentanco dal vzdevek »ta mali«, zdaj so v njegovih rokah ključi slovenske igre, čeprav je star šele 24 let. Pljuča maratonca, garal v obrambi, zabil v napadu, njegovo gibanje med Portugalci je spominjalo na ples. Njegova vloga motorja v zvezni vrsti je že na takšni ravni, kot jo je imel kapetan Koren v južnoafriški generaciji. Za gol proti Portugalski, ki ga je dosegel tudi zaradi izkušenj, saj je bil v mladosti napadalec, je sam ukradel žogo Ronaldu globoko na slovenski polovici in jo s peto podal Karničniku, ki je začel protinapad za učbenike.

Jan Oblak (135 minut) – 7: Kaj pomeni za Slovenijo, je bilo vidno na Malti v drugem polčasu, ko ga ni bilo na igrišču. Obramba proti Portugalski je delovala tako dobro, da je imel manj dela, kot je pričakoval. Imel je le dve posredovanji in v 20. medsebojnem dvoboju ni dovolil Ronaldu, da bi mu zabil gol.​

Miha Blažič (135 minut) – 7: Na Malti, kjer je med odmorom zamenjal Bijola, je bil nezanesljiv. Proti Portugalski se je s tribune videlo, kako uživa v bitkah z Ronaldom in drugimi portugalskimi asi, ki jih je naredil nevidne in jih živciral z odločno igro na telo.

Jaka Bijol (132 minut) – 7: Telesna pripravljenost še ni na takšni ravni, kot je bila pred poškodbo. Ko je na igrišču, ekipi daje zanesljivost. Edina napaka je bila naivno izgubljena žoga, a je Ronaldo, s katerim je imel nekaj bližnjih srečanj s komolci v zraku in udarci po gležnjih na tleh, ni kaznoval.

​Elšnik zadel s slabšo desnico in priznal prekršek za enajstmetrovko

Timi Max Elšnik (118 minut) – 7: Ko je na igrišču v navezi z Gnezdo Čerinom, je igra Slovenije bolj trdna. S težavo se je kosal s hitrostjo Portugalcev, a je vse nadomestil z borbenostjo, da so bili nekateri asi po tekmi v modricah. Vse skupaj je nadgradil s prvim golom za reprezentanco z desnico, ki je njegova slabša noga. Po tekmi je priznal, da mu je žoga ob silovitem strelu pod prečko malo ušla čez nogo in da je v prvem polčasu naredil prekršek za enajstmetrovko.

Žan Karničnik (90 minut) – 7: Remi na Malti je videl s klopi, proti Portugalski izjemno razigran, saj je izvajal prodore v slogu največjih evropskih zvezdnikov. Sodeloval v fantastični akciji za vodilni gol, v obrambi Portugalcem ni dal dihati, povsem je onemogočil Joaa Felixa in postaja eden stebrov ekipe.

Erik Janža (90 minut) – 7: Na Malti ni igral. V napadu ni bil tako aktiven kot Karničnik na desni strani. Potem ko je bil v uvodnih minutah preplašen, je v nadaljevanju obrambne naloge opravil odlično, v napadu pa je zmanjkal kakšen bolj točen predložek z levico.

Jure Balkovec (90 minut) – 5,5: Igral le na Malti, kjer v njegovi igri ni bilo nobenega presežka.

Tomi Horvat (90 minut) – 6: Med boljšimi Slovenci ob bledi predstavi na Malti. V napadu je bil živahen in kreativen, saj je bil asistent za drugi gol.

Vanja Drkušić (85 minut) – 6: Igral večino tekme na Malti in nekaj minut proti Portugalski. Potrdil, da je po kakovosti tretji »štoper« Slovenije, ki brez težav zamenja manjkajočega v navezi Bijol-Blažič.

Benjamin Verbič (78 minut) – 6,5: Zaradi težav s poškodbo mu manjka minut v Panathinaikosu. Obakrat je vstopil s klopi. Na Malti se je zlil v bledo predstavo ekipe in bil tako kot soigralci preveč živčen zaradi ostre igre gostiteljev in številnih prekinitev. Proti Portugalski je poživil slovensko igro, ki je v napadu postala bolj pogumna.

Jasmin Kurtić (77 minut) – 6: Na Malti je odigral jubilejno 90. tekmo za Slovenijo brez potez za pohvale ali graje. Nalogo je zaradi bogatih izkušenj opravil rutinsko. Bolj pomemben je njegov vpliv na vzdušje in hierarhijo v slačilnici.

Portugalci so bežali stran od Lovrića

Sandi Lovrić (67 minut) – 6,5: Zaradi težav s poškodbo je igral le 67 minut proti Portugalcem in se jih je v prvih minutah lotil tako odločno in ostro, da so se izogibali dvobojev z njim. Čeprav desna stran ni njegov naravni položaj, je boljša rešitev kot Mlakar.

Jan Mlakar (45 minut) – 5,5: Odigral le prvi polčas na Malti in pokazal zelo malo. Edini izmed prvokategornikov v kvalifikacijah za EP, ki je izgubil mesto v začetni enajsterici. Veliko navijačev je s takšnim razpletom zadovoljnih.

Vid Belec (45 minut) – 5,5: Znana in že velikokrat videna zgodba o osmoljencu. Še ena tekma v reprezentanci, ko ni bilo presežka, čeprav za oba prejeta gola v drugem polčasu na Malti ni kriv.

Žan Celar (23 minut) – 7: Odkritje. Zaradi želje po dokazovanju zelo opazen, čeprav je igral le polovico polčasa. Tako kot Verbič je zelo poživil slovenski napad proti Portugalski, sodeloval ob obeh akcijah za gol. Z njegovim gibanjem, tekom in globinskimi podajami je bila igra v napadu boljša.

Jon Gorenc Stanković (20 minut), David Brekalo (8 minut): Premalo sta igrala za oceno.

Selektor Boštjan Cesar – 7: Ker je bil selektor Matjaž Kek odsoten zaradi družinskih zadev, je ekipo vodil na obeh tekmah. V vlogi selektorja je še brez poraza: remiji z Norveško, Srbijo in Malto ter prestižna zmaga proti Portugalski. Ko je Slovenija začela dihati na škrge, je z menjavama dvignil ritem igre, ki je prinesla dva spektakularna gola. Tako kot ni zganjal panike po Malti, ne dela evforije po Portugalski. Hitro se uči, zato ima Slovenija že selektorja, ko bo Kek šel v penzijo.

*** Boštjan Cesar, ki je vodil ekipo s klopi, ni zganjal panike po Malti in ne dela evforije po zmagi proti Portugalski. Hitro se uči, zato ima Slovenija že selektorja, kot bo Kek šel v penzijo.