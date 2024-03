Restavracija Morgan: Istrski veterani v zavidljivi formi

Prihaja čas, v katerem slovenski gostje veliko obiskujemo notranjost hrvaške Istre. Ni še dolgo tega, kar so nas Istrani vabili v prijazne majhne konobe, zdaj pa se to počasi spreminja in konobe postajajo vse bolj razkošne restavracije.