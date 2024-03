Na kraj nesreče je nemudoma prispelo več reševalnih helikopterjev in številna reševalna vozila. Avtocesta je zaprta v obe smeri, policija pa je voznike pozvala, naj ohranijo prost reševalni pas.

Tiskovni predstavnik podjetja Flixbus je povedal, da tesno sodelujejo z lokalnimi oblastmi in reševalnimi službami na kraju nesreče ter si po svojih najboljših močeh prizadevajo za hitro in popolno razjasnitev vzroka nesreče. Dodal je še, da je po prvih ugotovitvah dvonadstropni avtobus, ki je bil na poti iz Berlina v Zürich, na ravnem odseku avtoceste zapeljal na desno in se prevrnil na bok. Po podatkih podjetja Flixbus je bilo na avtobusu 53 potnikov in dva voznika.