Po prvotnih napovedih bi se morala dela zaključiti minuli konec tedna, a so zdaj torej podaljšana vsaj do konca velikonočnih praznikov.

Zaradi zapore mestni avtobusi na linijah 3G, 6B, 11B, 12 in 12D tako še naprej vozijo po spremenjenih trasah po okoliških prometnicah.

Še naprej je zaradi zapore povečan tudi promet na okoliških cestah, predvsem na Dunajski in Masarykovi cesti ter Trgu OF, kjer oviro predstavlja tudi celovita prenova Linhartove ceste, ki trenutno poteka na odseku med Dunajsko cesto in Topniško ulico. A večjega prometnega zloma v teh dneh vseeno ni bilo.

Prestavitev kanalizacijskega zbiralnika je del infrastrukturnih posegov v sklopu celovite preobrazbe območja ljubljanske železniške postaje. Ob Vilharjevi cesti že poteka gradnja poslovne stavbe Vilharia, ki je začela rasti v višino. S prvimi pripravljalnimi deli so začeli že tudi v okviru komercialnega projekta Emonika, a za zdaj ta potekajo na drugi strani železniških tirov, tako da je parkirišče Vilharjeva še odprto. Bo pa ob Vilharjevi cesti v prihodnjih letih zrasla tudi nova ljubljanska avtobusna postaja.