S prodajo kmetijske divizije, v kateri so podjetja Belje, istrska Agrolaguna ter Pik Vinkovci in Vupik, bi v hrvaški Fortenovi, na katero so bile pred časom prenesene vse solventne družbe propadlega Agrokorja, lahko iztržili od 300 do 400 milijonov evrov. Rok za oddajo nezavezujočih ponudb se je iztekel, v prihodnjih dneh pa naj bi v Fortenovi k skrbnemu pregledu povabili štiri ponudnike, smo izvedeli neuradno. Od teh dva prihajata iz Hrvaške.

Prvi je Podravka, v večinski lasti hrvaške države, ki je pred leti v Sloveniji prevzela Žito. Prevzema bi se Podravka lahko lotila v španoviji z Mednarodno finančno organizacijo (International Finance Corporation), ki je del skupine Svetovna banka. Med možnostmi, ki se omenjajo, je, da bi Podravkini lastniki, med katerimi prevladujejo hrvaški pokojninski skladi, zagotovili del potrebnih svežih sredstev za prevzem kmetijskih podjetij Fortenove. Ker ima država v Podravki posredno glavno besedo, kmetijska podjetja Fortenove pa od države najemajo okoli 33.000 hektarjev kmetijskih zemljišč, Podravka kakopak velja za favoritinjo za prevzem Fortenovine kmetijske divizije. Toda to ne pomeni, da bo Podravka kmetijsko divizijo lahko pridobila za vsako ceno. Pri tehtanju zavezujočih ponudb bodo poleg poštene cene v Fortenovi upoštevali še predstavljene načrte pri nadaljnjem razvoju podjetij ter ohranjanju števila zaposlenih in tradicije kmetijske proizvodnje na Hrvaškem.

Interes iz Madžarske

Drugi ponudnik, ki naj bi mu v Fortenovi omogočili skrbni pregled kmetijske divizije, je konzorcij, ki ga sestavljata slavonska skupina Žito, v kateri je 30 živilskopredelovalnih podjetij, in skupina Osatina, ki prav tako deluje v Slavoniji. Preostala dva ponudnika, ki naj bi se v prodajnem postopku prebila skozi prvo sito in jima bo omogočen skrbni pregled, naj bi prihajala iz Madžarske. Eden od njiju naj bi bil milijarder Lőrinc Mészáros. Ta je v zelo dobrih odnosih z madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom, lani pa je na Hrvaškem že prevzel podjetje Rabo, največjega domačega pridelovalca in izvoznika jabolk. Mészáros na desetine milijonov evrov v sosednji državi vlaga tudi v turizem, pred leti pa je kupil nogometni klub Osijek, ki nastopa v prvi hrvaški nogometni ligi. Drugi ponudnik, ki se bo v postopku skrbnega pregleda seznanil z drobovjem kmetijske divizije Fortenove, bi bil lahko madžarsko-ameriški finančni sklad Indotek. Slednji se je pred dvema letoma z rusko državno banko Sberbank dogovoril o nakupu približno 42-odstotnega lastniškega deleža Fortenove, a je kupčija nazadnje spodletela, saj Indoteku ni uspelo pridobiti vseh potrebnih soglasij državnih institucij, ki v več državah odločajo o sankcijah zoper Rusijo. Največji lastnik Indoteka je Daniel Jellinek, ki posluje tudi z družino madžarskega premierja Viktorja Orbana, tretjinski lastnik pa je ameriški Bohemian Financing, ki je v lasti ene najbogatejših ameriških družin Stryker. Spomnimo, leta 2022 je Indotek od finančnega sklada York nameraval odkupiti 43 odstotkov delnic največje slovenske turistične družbe Sava, a je država izkoristila predkupno pravico.

Vujnovac bi lahko postal 90-odstotni lastnik

Vzporedno s prodajnim procesom kmetijske divizije v Fortenovi potekajo tudi lastniške spremembe. Vodstvo Fortenove si namreč želi, da bi se iz lastništva izključili sankcionirani lastnici, ruski državni Sberbank in VTB Bank, ki obvladujeta polovični lastniški delež Fortenove. Prvotni rok za odločitev obstoječih lastnikov o povečanju njihovih lastniških deležev v Fortenovi se je iztekel sredi marca, a je bil podaljšan do konca meseca. S povezanimi osebami okoli 30-odstotni lastniški delež Fortenove obvladuje Pavao Vujnovac, eden od najbogatejših Hrvatov. Kot ocenjujejo poznavalci razmer, bi po zaključenem procesu razlastninjenja ruskih bank Vujnovac lahko obvladoval od 70- do 90-odstotni lastniški delež Fortenove.

Povod za aktualne lastniške manevre v hrvaškem koncernu, ki poleg kmetijske vključuje še živilsko in trgovsko divizijo (Mercator, Konzum), je bil, da Fortenovi na mednarodnem finančnem trgu lani ni uspelo refinancirati visokih obveznosti. Da je ameriški finančni sklad HPS Investment Partners (od leta 2017 do 2021 je bil lastnik podjetja Merkur trgovina) lani Fortenovi podaljšal ročnost leta 2019 izdanih obveznic v višini več kot milijarde evrov do konca letošnjega leta, je terjal kar 18-odstotno obrestno mero.