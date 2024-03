Organizatorji 59. izvedbe našega najstarejšega glasbeno-etnografskega festivala Pivo in cvetje Laško so prisluhnili pobudi ljubiteljev festivala, ki so jo s pomočjo Radia 1 izrazili v obliki spletne peticije, da se festivalsko dogajanje podaljša za en dan. Ambasadorka festivala Jana Morelj je poleg tega podpise zbirala tudi na terenu, v Celju, Ljubljani, Kopru, Novem mestu in Kranju. Tudi Dejan Dogaja, prav tako ambasador festivala, ni stal križemrok. Tako se je namesto načrtovanih 5000 podpisov na koncu nabralo 10.000 želja, ki jih v Laškem niso mogli spregledati. Letošnji festival bo zato dan daljši od zadnjih, potekal bo od četrtka, 11., do nedelje, 14. julija. Laško bo tako še bolj glasbeno in še bolj družabno središče Slovenije, cvetlično mesto, kjer se slavijo vrhunec poletja, zgodovina, tradicija, etnologija in najbolj priljubljena zlatorumena pijača na svetu.

»Slovenska glasbena ustvarjalnost je primerljiva z uspehi naših športnikov, tako po številnosti kot po kakovosti. Slovenski glasbeniki zato tvorijo železno jedro našega festivala, ki jih povsem enakovredno postavljamo ob bok svetovnim zvezdam. Vsem želimo omogočiti kar najboljše pogoje za njihov nastop, tako glede gostoljubnosti kot kakovosti tehnične izpeljave, da bi lahko tudi sami čim bolj uživali v svojih nastopih. S tem obiskovalcem omogočimo najboljše koncertno doživetje,« je povedal dolgoletni glasbeni direktor festivala Pivo in cvetje Laško Urban Centa.

Vrček festivalskega piva 3,5 evra

Prevelika gneča v minulih letih je zahtevala nadzor števila obiskovalcev in njihove varnosti. Uvedba vstopnine v lanskem letu je prinesla veliko kakovostnejšo izkušnjo festivala ob najboljšem razmerju med kakovostjo in ceno. Pričakujejo velik obisk, na prvi festivalski dan je tudi razglasitev rezultatov splošne mature, zato priporočajo, da si vstopnice zagotovite v predprodaji. Za najbolj neučakane so organizatorji zagotovili tudi omejeno število tako imenovanih »early bird« vstopnic. Za zgodnjo dnevno vstopnico – v prodaji so od 25. marca – bo treba odšteti 17,90 evra, za festivalsko 39,90 evra. V predprodaji, do 21. junija, bo za dnevno vstopnico treba odšteti 24 evrov, za festivalsko 55 evrov. Cena vstopnice na dan dogodka bo 32 oziroma 70 evrov. Za pivoljubce nič manj pomemben podatek pa je tudi cena letošnjega pollitrskega festivalskega vrčka piva, Ta bo 3,5 evra in bo postrežen zgolj v povratnih kozarcih.