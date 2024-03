Antični Pulj je bil eno modernejših mest. Opremljen je bila z vodovodom in kanalizacijo, imel je forum, trgovsko in versko središče, bogate hiše, veliko pokopališče, dve gledališči ter velik amfiteater. Tudi zato lahko z razlogom rečemo, da je Pulj hrvaški Rim. Oziroma, kot vas bodo skušali prepričati lokalni vodniki, je Rim italijanski Pulj.

A kakor koli obrnete, Pulj je eno redkih hrvaških mest, ki se lahko tako neposredno povežejo s tako znanim in opevanim svetovnim mestom. Po stari legendi je nastal pred nekaj več kot tremi tisočletji. Legenda pravi, da so podložniki kralja Kolhide skozi to območje zasledovali ladjo Argo in zlato runo. Ko je sin njihovega kralja nenadoma umrl, so nalogo opustili. V strahu pred kraljevo jezo so se odločili, da se ne vrnejo v Kolhido, saj jih je tam zaradi neuspešne misije čakala le smrt. Tako so ostali in naselili mesto, kjer je bil princ ubit. Ta kraj je bil današnji Pulj.

Pulj je s tem postal ne le njihovo zatočišče, ampak tudi kraj izgnanstva. Stoletja po tem so mestu zavladali Rimljani in v tem obdobju so bili zgrajeni nekateri najvrednejši spomeniki antike na Hrvaškem. Iz varnostnih razlogov je bilo mesto obdano z obzidjem z ducatom vrat.

Puljski amfiteater

Nedvomno pa je najpomembnejša in najprepoznavnejša puljska znamenitost Arena oziroma amfiteater. Zgrajen je bil v 1. stoletju v času vladavine cesarja Vespazijana (vzporedno se je gradil tudi znani Kolosej v Rimu) in bil namenjen bojem med ljudmi in živalmi, da bi zadovoljili človeško potrebo po zabavi. Domneva se, da bi lahko Arena sprejela okoli 20.000 gledalcev. V središču Arene je ravnina – arena, kjer so potekali boji, gledalci pa so sedeli na kamnitih stopnicah. Pod njo so prostori, ki so jih nekoč uporabljali gladiatorji za priprave na boj, pa tudi za zadrževanje živali pred samim bojem. Danes je Arena namenjena poletnim prireditvam, med katerimi je najpomembnejši Puljski filmski festival, ko sprejme okoli 5000 gledalcev. V podzemnih prostorih je danes stalna razstava, posvečena oljarstvu in vinogradništvu Istre v času antike. Zanimivo je, da je sama Arena zaradi svoje velikosti stala zunaj obzidja starega Pulja.

Avgustov tempelj

Avgustov tempelj stoji na Forumu in je posvečen boginji Romi in cesarju Avgustu. Zgrajen je bil med letoma 27 pred našim štetjem in 14 našega štetja. Njegova konstrukcija spominja na značilne rimske templje. S spreminjanjem verske podobe rimskega imperija se je spreminjala tudi funkcija tega templja. Tako so po poganskem obdobju tempelj uporabljali kot cerkev, kasneje pa je bilo v njem skladišče žita. Čeprav je tempelj leta 1944 zadela bomba in je bil skoraj popolnoma uničen, so ga obnovili in danes hrani razstavo starodavnih kamnitih in bronastih skulptur. Poleg Avgustovega templja je stal še en tempelj, ki je bil enak po videzu, vendar je od njega ostala le zadnja stena. Ta tempelj je bil posvečen boginji Diani.

Zlata vrata

Zlata vrata ali Sergijev slavolok so zgradili leta 27 pred našim štetjem v čast družini, ki je imela visoke uradne položaje v Pulju. Slavolok zmage je bil naslonjen na ena od mestnih vrat – Zlata vrata. Zanimivo je, da je bila okrašena le zahodna stranica slavoloka, saj je bila edina vidna, medtem ko je bila vzhodna stran prislonjena k stenam in ni bila okrašena. Danes je slavolok zmage idealna kulisa za bogate poletne predstave in kulturne dogodke.