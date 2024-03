V Vinski kleti Metlika so želeli ustvariti nekaj več in vrhunsko linijo vin popeljati stopničko višje, s pridihom elegance, kar izkazuje že sodobno oblikovana etiketa. Zadnji dve leti so veliko časa in pozornosti namenili ustvarjanju nove znamke, ponudbe novih, vrhunskih vin. Poimenovali so jih Jurius, po mitološkem junaku Zelenem Juriju, ki med ljudi prinaša pomlad, srečo in veselje.

Jurius so vrhunska vina prijetne svežine, bogate sortne note in harmoničnega okusa. So rezultat tradicije, predanosti in strokovnosti, ki se izražajo v vsakem kozarcu.

Nova linija vrhunskih vin je namenjena ljubiteljem dobrih okusov. Odlično se kombinirajo z bogato kulinariko najboljših restavracij, saj so prav temu namenjena – dobri družbi in dobri hrani, zato tudi slogan »V dobri družbi«.

Linija Jurius prinaša čutno doživetje

Nova linija petih vrhunskih vin nosi pečat tradicije, kakovosti in strasti do vinogradništva. Vsako izmed petih vin – chardonnay, sauvignon, rosé, rumeni muškat, modra frankinja – ob poudarjeni sadnosti in prijetni svežini na svoj eleganten način izraža karakter belokranjskega terroirja.

Poleg izjemne kakovosti in harmoničnega okusa Jurius predstavlja popolno harmonijo med tradicijo in sodobnostjo. Vrhunska vina linije Jurius iz belokranjskih vinogradov predstavljajo odlično kakovost in izjemno sortno eleganco. Skrbno odbrano grozdje, pridelano na posebej izbranih sončnih legah, jim podarja bogato strukturo in sadno aromo.

Jurius – Zeleni Jurij

Zeleni Jurij med ljudi prinaša pomlad, srečo in obilje. Simbolizira upanje in novo življenje ter opominja na povezanost med človekom in naravo. Zeleni Jurij na vrata hiš zatika brezove vejice, kar v naše domove pripelje zdravje, srečo in veselje. V vinogradih in na poljih pa zagotavlja dobro letino.

Pri blagovni znamki Jurius so uporabili elegantne bele etikete in grafično prepoznavna elementa – brezov listek ter brezovo vejico, ki sta tesno povezana z Belo krajino. Vrhunska vina Jurius so kupcem na voljo v izbranih gostinskih lokalih ter večjih trgovskih centrih po Sloveniji.

Prenovljena prestižna linija 1909

Prenovi prestižne linije 1909 so se v Vinski kleti Metlika temeljito posvetili. V novi steklenici s prenovljeno zunanjo podobo, ki jo krasi elegantna črna etiketa, so združili le najboljše, kar ponuja vinska trta v kombinaciji z edinstvenim belokranjskim terroirjem.

Vina najprestižnejše linije 1909 iz Vinske kleti Metlika so pridelana iz grozdja najboljših vinogradniških leg in so rezultat spoštovanja tradicije, vizije odličnosti ter strokovnega znanja njihovega enologa.

Vina najvišje kakovosti so pridelana le v najboljših letnikih iz izbranih sort grozdja, ki obetajo najboljši rezultat. Ročno obrano grozdje, skrbno izpeljana maceracija, zorenje v lesenih barik sodih dajejo vinom polnost, strukturo in prefinjen okus.

Ponosni člani linije 1909

Poleg rednega predstavnika linije 1909 sta se chardonnayju prestige pridružila še modra frankinja prestige in beli cuvée prestige. Elegantna linija 1909 je ustvarjena za kulinarično spremljavo izbranih jedi, ki ljubitelje vina popeljejo na edinstveno doživetje. Ta izjemna kolekcija vin predstavlja vrhunec mojstrstva in strasti do vinogradništva, ki je globoko zakoreninjena v tradiciji ter hkrati zazrta v prihodnost.

Zgodba prestižne linije 1909

Predniki Vinske kleti Metlika so pred več kot stotimi leti, 14. novembra 1909, ustanovili prvo vinarsko zadrugo v Metliki, s katero se začenja nova pripoved o zadružništvu in vinarstvu v Metliki. Naloga vinarske zadruge je bila pospeševanje in zaščita vinogradništva ter skrb za čim večjo prodajo belokranjskih vin. V poklon predanemu delu in trudu vinogradnikov in njihovih družin so novo linijo premium segmenta poimenovali 1909, kar zajema več kot 110-letno trdo delo metliških vinogradnikov. Prepričani so, da se vrhunska kakovost rodi že v vinogradu, zato z neizmerno predanostjo in trudom poskrbijo, da do vinske kleti pripotujejo samo izbrane grozdne jagode, ki jih s posebno strastjo preobrazijo v enkratno umetnino vinarstva. Najboljša vinogradniška lega, kjer se zemlja, trta in sonce ujamejo v popolnosti, in predanost njihovih strokovnjakov skupaj predstavljata temelj za prefinjenost vin linije 1909.

Če iščete vrhunsko vinsko izkušnjo, se prepustite čarobnosti prestižne linije vin 1909. Ne samo, da boste uživali v izjemnih okusih, postali boste del zgodbe, ki se piše skozi vsak požirek. 1909 – ime, ki si ga boste zapomnili, okus, ki vas bo navdušil, in doživetje, ki ga boste delili s svetom.